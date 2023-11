Israel y Hamás amplían su tregua pero la reanudación de la guerra parece cuestión de tiempo (FOTOS)

La Unión Europea afirmó este lunes que todas las partes coinciden en que la organización terrorista Hamás no debe retornar a Gaza y recordó a Israel que aumentar el territorio no es sinónimo de mayor seguridad.



“Hay algo en lo que podemos estar de acuerdo. Lo primero es que Hamás no regrese a Gaza. Como fuerza política y militar, esta organización ha perjudicado a todos, incluido el pueblo palestino”, afirmó Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, la intervenir en el VIII Foro de la Unión por el Mediterráneo, celebrado en Barcelona (España).



Además, el alto representante exigió que no haya un desmembramiento del territorio de Gaza y que no se recolonice por parte de Israel. En su opinión, “es una ilusión pensar que la seguridad se aumenta si se aumenta también el territorio, como se ha demostrado en los últimos 50 años”.



En tercer lugar, Bruselas se opuso a la “colonización legal de Cisjordania, que es una importante fuente de tensión y uno de los obstáculos para resolver el conflicto palestino-israelí”.



“La solución vendrá del regreso de la Autoridad Palestina a Gaza. Una autoridad palestina revitalizada, porque un territorio sin Estado será entregado a la violencia, al terrorismo y a la emigración, cuyo precio Europa será la primera en pagar”, dijo Borrell en su discurso.



La Unión por el Mediterráneo celebró 15 años en Barcelona, con la asistencia de 42 países y la ausencia de Israel, uno de sus fundadores, debido a discrepancias con la agenda del foro.



Borrell afirmó que “nada puede justificar la brutalidad indiscriminada que Hamás desató contra civiles el 7 de octubre”, sin embargo aclaró que “un horror no puede justificar otro horror”, en referencia a la respuesta israelí.



“El derecho internacional humanitario se aplica a todas las personas en todo momento y sin excepción”, indicó, al cuestionar el “sufrimiento de la población civil de Gaza”.