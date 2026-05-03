Inter Miami sigue sin ganar en casa 

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Parecía que el Inter Miami rompería la maldición que le ha impedido ganar en su recién inaugurado Nu Stadium, pero lo que pintaba como una victoria, se convirtió en una pesadilla ante el Orlando City SC.

Luego de tres empates en el nuevo parque de Miami, el Inter arrancó con fuerza en el llamado Derby Floridano de la MLS, y apenas en el minuto 4, tomó ventaja por gol de cabeza de Ian Fray, tras recibir un centro de Telasco Segovia dentro del área.

En el 25, Lionel Messi se la sirvió en bandeja de plata a Segovia frente a la puerta para el 2-0, y ocho minutos más tarde, en el 33, el propio Messi firmó el 3-0 con un bombazo desde fuera del área, en el que representó su partido número 100 con la camiseta de las Garzas Rosadas.

En el 39 comenzó la remontada de los visitantes, cuando el argentino Martín Ojeda, desde fuera del área, la mandó al ángulo derecho de la puerta del Inter.

Con el marcador 3-1 se fueron al descanso, y en el 68 de la segunda parte, el propio Ojeda acortó aún más la distancia, al recibir la pelota dentro del área y enviarla al fondo de la red para el 3-2, al aprovechar notables falencias defensivas de Miami.

En el 76, Maximiliano Falcón cometió una clara falta sobre Iago Teodoro dentro del área y el árbitro decretó penal, que cobró Ojeda con precisión para empatar las acciones, ante la mirada atónita de los más de 26 fanáticos que no daban crédito a lo sucedido.

Y cuando parecía que sería el cuarto empate en igual número de partidos desde que fue inaugurado el estadio el 4 de abril, Tyrese Spicer recibió un pase desde mitad de la cancha, pasó entre tres defensores y quedó sólo ante el arquero Dayne St. Clair, para fusilarlo en el minuto 93 y sentenciar la victoria de Orlando.

Con estos resultados, el Inter bajó al tercer lugar de la Conferencia del Este, que encabeza el Nashville SC con 23 puntos, seguido del New England Revolution, con 19.

Miami tiene también 19 unidades, pero con un partido más que el Revolution, mientras que el Orlando City subió del décimo cuarto al décimo tercer escalón, con 10 puntos.

Esta fue la primera derrota del Inter bajo la batuta del técnico interino Guillermo Hoyos, quien asumió el puesto, tras la dimisión de Javier Mascherano el 14 de abril.

Con Hoyos, Miami había conseguido dos triunfos como visitante ante Colorado Rapids en Denver y Real Salt Lake en Utah, así como un empate en casa frente a New England, el fin de semana anterior.