El Real Madrid espera por Mourinho 

La temporada del 2026 para el Real Madrid ha sido para el olvido.

El club de fútbol más grande de la historia se va con las manos vacías, tras ser eliminado de la UEFA Champions League y de la Copa del Rey, al tiempo que el título de la Liga Española le resulta inalcanzable, cuando, a falta de cinco fechas, está distanciado a 11 puntos de su archirrival y virtual campeón Barcelona.

Hace semanas rodó la cabeza del técnico Xabi Alonso y Alvaro Arbeloa asumió la dirección de manera interina, aunque los resultados siguieron decepcionantes para una fanaticada acostumbrada al éxito.

Arbeloa no regresará para la próxima temporada y la directiva ya comenzó a barajar diferentes nombres para sustituirlo, entre ellos, el del portugués José Mourinho, tipo en extremo polémico que ya tuvo una etapa en la que el madridismo vivió momentos de gloria.

Actualmente al frente del club portugués Benfica, precisamente el equipo con el que debutó como DT en el 2000, Mourinho restó importancia a los rumores y aseguró estar centrado en su proyecto actual.

Reportes de prensa en la capital española sugieren que el presidente del club, Florentino Pérez, favorece el regreso del portugués, en aras de devolverle al equipo la estabilidad que no logró bajo Alonso y Arbeloa.

Mou lideró al Madrid del 2010 al 2013, en la era de mayor rivalidad con el Barcelona que dirigía Pep Guardiola, cuando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi acaparaban los titulares futbolísticos del planeta.

En esos tres años ganó la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, y aunque se quedó corto siempre en la Champions, competencia que el Real Madrid ha ganado 15 veces, se fue en buenos términos con Florentino.

Por lo pronto, según reporta ESPN, el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, declaró que vería con buenos ojos el regreso del portugués.

“Si eso es lo que deciden el Real Madrid y su directiva, será bueno para el Real Madrid en este caso”, dijo Tebas. “Mourinho siempre es un espectáculo, y eso es bueno para La Liga”, agregó.

La próxima movida le correspondería a Rui Costa, el presidente del Benfica, quien tendría a más tardar hasta el 24 de mayo para tomar la decisión de retener a su técnico o liberarlo para permitir su vuelta a España.

Otros nombres que se manejan son los del alemán Jürgen Klopp y el argentino Lionel Scaloni, junto al de Raúl González, un histórico dentro del madridismo.

Con menor intensidad, se mencionan también a los italianos Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi y el francés Didier Deschamps.

Quien sea el escogido, deberá gestionar un vestuario de alto nivel y reencaminar un proyecto deportivo trascendental, por el bien del fútbol europeo y mundial, que necesita de vuelta a un Real Madrid competitivo.