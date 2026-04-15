Bayern Munich-PSG y Atlético de Madrid-Arsenal a semifinales

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El Bayern Munich derrotó 4-3 al Real Madrid en un vibrante partido disputado este miércoles en el Allianz Arena y avanzó a las semifinales de la UEFA Champions League.

Arda Güller abrió el marcador para el Madrid en el mismo primer minuto, al aprovechar un error infantil del arquero Manuel Neuer, pero el Bayern empató cinco minutos más tarde, por intermedio de Alexander Pavlovic.

En el minuto 29, Güller sumó su segundo gol de la tarde, al ejecutar a la perfección un tiro libre desde fuera del área.

En el 38, Harry Kane volvió a igualar las acciones para el club alemán, al fusilar al arquero Andry Lunin desde dentro del área chica.

Pero Kylian Mbappé, en el 42, volvió a poner delante a los merengues y con la pizarra 3-2, se fueron al descanso.

La segunda parte se jugó prácticamente del lado del Bayern, con el Madrid metido en el fondo y apenas un par de intentos de contraataque.

El desenlace llegó a partir del minuto 86, cuando Eduardo Camavinga fue expulsado por doble tarjeta amarilla y en el 89, el colombiano Luis Díaz, con un bombazo desde fuera del área, empató el partido a tres con el golazo que eliminaba al Real Madrid, en el global.

Por si fuera poco, Michael Olise, en tiempo de descuento, anotó en jugada individual, para decretar el triunfo 4-3. El global favoreció al cuadro alemán, 6-4.

El Bayern enfrentará en semifinales al actual campeón de la Champions, el París Saint Germain, que un día antes había eliminado al Liverpool.

En el otro partido de la jornada, el Arsenal inglés empató sin goles con el Sporting de Lisboa y avanzó a semifinales, tras su triunfo por 1-0 en el partido de ida.

Su rival será el Atlético de Madrid, que dejó en el camino al Barcelona el martes.

Los partidos de ida de las semifinales se disputarán el próximo 28 de abril en Madrid y París. La vuelta será el martes 5 de mayo, en Londres y Munich.

La gran final de la Champions se celebrará en Budapest, la capital de Hungría, el 30 de mayo.