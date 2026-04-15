Javier Mascherano renuncia como entrenador del Inter Miami

El argentino Javier Mascherano sorprendió al mundo del fútbol, al renunciar este martes a su cargo de entrenador del Inter Miami, cuatro meses después de llevar al equipo al título de la Major League Soccer (MLS).

Mascherano alegó razones personales para tomar la decisión, que deja descolocado temporalmente al vestuario del campeón de la MLS.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF. En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, expresó Mascherano al anunciar su partida.

“También quiero agradecer al hincha y a toda la familia de Inter Miami, porque sin ellos, nada de esto hubiera sido posible. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro. Les mando un abrazo grande y gracias por todo”, agregó el argentino, quien fuera compañero de su compatriota Lionel Messi en el Barcelona.

El propietario del equipo, el empresario cubanoamericano Jorge Mas Santos, no escondió su sorpresa por la intempestiva salida del coach.

“Javier forma parte para siempre de la historia de este club y siempre tendrá un lugar de honor en la familia del Inter Miami CF. No solo por haber sido una pieza fundamental en logros inolvidables, como conquistar la MLS Cup o la actuación histórica en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo de su dedicación y su trabajo diario al frente del equipo”, dijo Mas.

“Respetamos su decisión y le estamos enormemente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”.

El equipo nombró al también argentino Guillermo Hoyos como director técnico interino, para encarar los próximos partidos del club asumirá el cargo de director técnico para los próximos partidos.

Hoyos tuvo una carrera profesional de más de 20 años, antes de convertirse en entrenador con amplia experiencia internacional.

El nuevo coach, de 62 años, ha dirigido clubes en Argentina, México, Chile, Grecia y Chipre, además de Bolivia, donde además fue entrenador de la selección nacional.

“Yo creo que esa es una decisión propia de cada uno. Tendrá sus motivos para poder tomar esa decisión. Nosotros, desde acá, agradecerle este año y medio que trabajó con nosotros”, dijo Hoyos, quien aseguró encarar el reto con mucha ilusión.

Después de siete fechas en la actual temporada de la MLS, Miami marcha en tercer lugar de la Conferencia del Este, con 12 puntos, producto de tres victorias, igual número de empates y una derrota, detrás del Nashville SC y el Chicago Fire, quienes suman 16 y 13 unidades, respectivamente.

El Inter ha empatado sus últimos dos compromisos y todavía no ha podido ganar en su recién estrenado Nu Stadium, en la Capital del Sol.