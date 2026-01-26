Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos denunció este lunes los abusos cometidos en la cárcel contra el preso político cubano Onaikel Infante Abreu, condenado a 8 años de privación de libertad por una protesta pacífica en la azotea de su casa.

"Los reportes alarmantes de que el preso político cubano Onaikel Infante Abreu, encarcelado por protestar pacíficamente, fue torturado y violado en la prisión de Agüica son una barbaridad", dijo en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

"El régimen cubano es responsable por los terribles abusos continuos contra los presos políticos de la isla y los presos de conciencia", agregaron.

La denuncia se enmarca dentro de la campaña Injustamente detenido que impulsa el Departamento de Estado de EEUU para visibilizar la situación de los presos políticos en la isla.

"La Administración Trump seguirá denunciando los crímenes horrendos de la dictadura, exigiendo que los responsables rindan cuentas, y apoyando al pueblo cubano, que merece ser libre de la tiranía", dijeron.

La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la crítica situación de salud de Infante Abreu, quien cumple la condena en la Prisión de Agüica, en la provincia de Matanzas.

"Según información, también habría sido víctima de violencia sexual, pese a estar aislado. La CIDH urge su liberación inmediata e incondicional y la de todas las personas detenidas arbitrariamente en el país", dijo la organización en un comunicado.

El 27 de octubre de 2023, Infante Abreu fue detenido por efectivos de las Tropas Especiales después que, encaramado en la azotea de su vivienda del municipio capitalino Playa; desplegara una sábana con las expresiones "Patria y Vida", "Libertad", "Abajo Díaz-Canel", "Abajo los Castro" y "Comida para el pueblo".

En el juicio, la fiscalía solicitó una condena de entre 15 y 20 años de privación de libertad, acusándolo de “propaganda contra el orden constitucional”, “desacato” y “atentado”.

Según el registro de la organización independiente Prisoners Defenders, fue sentenciado a ocho años de privación de libertad.

