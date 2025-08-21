Info Martí | ¿El embargo dónde está?
Funcionaria del régimen reconoce que Cuba "puede comprar todo el pollo que quiera de Estados Unidos". Desde diciembre de 2001 se realizan ventas de alimentos y productos agrícolas de EEUU a la Isla, hasta el cierre de junio del presente año han superado los 7900 millones de dólares.
