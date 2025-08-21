Info Martí | ¿El embargo dónde está?

Enlaces de accesibilidad

Funcionaria del régimen reconoce que Cuba "puede comprar todo el pollo que quiera de Estados Unidos". Desde diciembre de 2001 se realizan ventas de alimentos y productos agrícolas de EEUU a la Isla, hasta el cierre de junio del presente año han superado los 7900 millones de dólares.

