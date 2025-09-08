Info Martí | Cuba: Más de seis décadas de involución

Enlaces de accesibilidad

Audiovisuales Martí

A la llegada de la revolución castrista la capital cubana ostentaba una arquitectura y un desarrollo urbanístico del primer mundo. Hoy según estudios independientes el 89% de la población cubana padece la pobreza extrema, la gran mayoría del cubano de á pie” vive con menos de un dólar al día.

