Incendio en transformador deja sin electricidad a gran parte de Pinar del Río

Un incendio provocado por un cortocircuito en un transformador de corriente de la subestación de 110 KV Briones Montoto, en Pinar del Río, dejó sin electricidad en la noche del domingo a gran parte de esa provincia, confirmó este lunes la Unión Eléctrica en una nota informativa a la población.



La subestación averiada a causa del incendio es la "principal de la provincia, que le da servicio eléctrico a la carretera y el poblado La Coloma, municipio Viñales; parte del municipio Consolación del Sur, la carretera de Luis Lazo y parte del centro de la ciudad del municipio cabecera", detalló la UNE.

Según el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, que actualizó sobre el incidente en redes sociales, la Unidad 6 de la Central Termoeléctrica del Mariel se desconectó del sistema eléctrico nacional a consecuencia de "la fuerte oscilación provocada por la avería" en la subestación de Pinar del Río.

Aunque el incendio fue de pocas proporciones, y pudo ser sofocado en poco tiempo por las fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos, usuarios reportaron en las redes sociales que gran parte de la capital provincial y varios municipios de Pinar del Río quedaron sin servicio eléctrico.

Las autoridades investigaban las causas que provocaron el incendio, dijo el periódico local Guerrillero, en entrevista con la especialista de red de la Empresa Eléctrica de Pinar del Río, Idulvis Acuña Velázquez.

La especialista señaló que el servicio había quedado restablecido desde la madrugada, pero que no se descartaban nuevas afectaciones.

"En estos momentos se opera en condiciones alternativas para poder entregar energía a todos los circuitos afectados y se liberan cargas a otras subestaciones, lo que no quiere decir que no existan afectaciones, debido a los riesgos que esto supone y la tendencia a subir cargas que se ha expresado en las últimas jornadas", precisa un post en Facebook del diario estatal.



En mayo pasado, el Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, prometió una mejoría en el sistema de generación eléctrica en Cuba para el verano, los meses más calurosos en la isla, en medio de la grave crisis energética que vive el país.



Pero el cubano Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, no ve una solución a corto plazo a este problema. "No, porque yo no he visto hasta el momento ningún arreglo o plan, o anuncio de alguna estrategia que va a mejorar la situación desde el punto de vista estructural", explicó recientemente en entrevista con el programa "Las Noticias como son", de Radio Martí.

"El problema de Cuba no es un problema que se resuelve con banditas o a corto plazo, son problemas estructurales", concluyó el experto.