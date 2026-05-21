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Herencia Cultural Cubana celebra 30 años y premia a exitoso desarrollador cubanoamericano

Herencia Cultural Cubana conmemoró el 30 aniversario de su fundación, la presentación de su nueva revista y la entrega del Premio Herencia al empresario Armando Codina
Herencia Cultural Cubana conmemoró el 30 aniversario de su fundación, la presentación de su nueva revista y la entrega del Premio Herencia al empresario Armando Codina

Sumario

  • La comunidad cubana del sur de Florida celebró en el Doral Cultural Arts Centerel el 20 de mayo en el evento organizado por Herencia Cultural Cubana, conmemorando su 30 aniversario y presentación de su nueva revista.
  • Entregaron el Premio Herencia al empresario y pionero de proyectos inmobiliarios, Armando Codina.
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Este 20 de mayo, la comunidad cubana del sur de Florida celebró una jornada especial dedicada a su historia, cultura y legado, durante un evento organizado por la entidad sin fines de lucro Herencia Cultural Cubana, en el que se unieron tradición, identidad y orgullo.

El acto conmemoró el 30 aniversario de la fundación de la organización, la presentación de su nueva revista y la entrega de su máximo galardón, el Premio Herencia, al desarrollador inmobiliario y empresario Armando Codina, considerado una de las figuras clave del sector inmobiliario en el sur de Florida y pionero de megaproyectos que transformaron el paisaje urbano de Miami, entre ellos Downtown Doral.

El prominente empresario cubanoamericano nació en Cuba y emigró a Estados Unidos a los 14 años como parte de la Operación Peter Pan (1960s), un programa que evacuó a miles de niños cubanos sin sus padres durante los primeros años del régimen de Fidel Castro.

El presidente de Herencia Cultural Cubana con el Premio Herencia concedido a Armando Codina, en el centro, y a su lado el reverendo Marcos Antonio Ramos.
El presidente de Herencia Cultural Cubana con el Premio Herencia concedido a Armando Codina, en el centro, y a su lado el reverendo Marcos Antonio Ramos.

Entre los numerosos asistentes destacó la presencia de la alcaldesa de Doral, Christi Fraga; el comisionado Juan Carlos Bermúdez; el actual tasador de propiedades de Miami-Dade y exdirector de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado; el comisionado René García; el representante estatal Omar Blanco; el juez Javier Enríquez; los concejales Nicole Reinoso, William Marrero y Mónica Pérez; así como la presidenta de la Junta Escolar, Mari Tere Rojas, entre muchas otras personalidades.

El evento contó con Josephine Novo como maestra de ceremonias, actualmente secretaria y tesorera de Herencia Cultural Cubana, y se celebró en el Doral Cultural Arts Center. Durante la actividad se exhibieron ejemplares e imágenes de los treinta años de trayectoria de la organización y de sus publicaciones. Asimismo, hubo degustaciones gastronómicas, música en vivo, puros y una cata de rones cubanos clásicos.

Las autoridades locales también entregaron una proclama en reconocimiento a la trayectoria y aportaciones tanto del empresario Armando Codina como de la organización Herencia Cultural Cubana.

Este año, la celebración fue mucho más que una efeméride del tradicional 20 de Mayo, fecha de la Proclamación de la República de Cuba. Se convirtió en un emotivo encuentro de generaciones de cubanos que viven con esperanza los históricos momentos que atraviesan la isla y el exilio, coincidiendo además con el anuncio del encausamiento de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El excalcalde de Miami mencionó la importancia de rescatar el legado cultural e histórico de la República de Cuba.

Tomás Regalado llama a rescatar la herencia cultural de Cuba
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Tomás Regalado llama a rescatar la herencia cultural de Cuba
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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    Francisco Javier Arbolí

    Autor, escritor y productor de radio y televisión, es periodista de Martí Noticias. Desarrolló su carrera en compañías del sector turístico, en España, hasta que, en 1989, trabajó para un turoperador privado español en Cuba, donde conoció la dura realidad de la población en la isla. Es autor de la obra "De mí para ti, Cuba". Desde 1993 reside en Miami, Florida, donde ha trabajado por más de tres décadas en importantes medios de comunicación, entre ellos la cadena Univisión. Es ganador de tres premios Emmy.

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