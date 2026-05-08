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Historia de El Debate. Origen y Primera etapa de un gran periódico, de Adela de Cáceres

Portada de Historia de El Debate
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Sumario

  • Apasionante historia de El Debate, un periódico clave que marcó un antes y un después en la España del Siglo XX.
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El Debate fue uno de los periódicos más influyentes de la España de la Restauración tardía, la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. El estudio de Adela de Cáceres reconstruye su origen, su consolidación como proyecto periodístico moderno y su evolución hasta la clausura en 1936, poniendo el foco en la relación entre empresa, redacción, cultura política y contexto social. El resultado es una historia de prensa que, más allá de la cabecera, ilumina los cambios del oficio periodístico y las tensiones ideológicas del primer tercio del siglo XX.

Historia de El Debate. Origen y Primera etapa de un gran periódico, de Adela de Cáceres
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Historia de El Debate. Origen y Primera etapa de un gran periódico, de Adela de Cáceres
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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El libro se plantea como una investigación histórica de largo aliento sobre una institución periodística: su fundación, su modelo empresarial, la configuración de sus rutinas profesionales y su inserción en los debates públicos del momento. La autora combina la perspectiva política (el papel del diario en la esfera pública) con la dimensión cultural y profesional (cómo se hace el periódico, quiénes lo hacen y con qué medios). La exposición avanza de los años fundacionales a la madurez del proyecto, atendiendo tanto a la línea editorial como a la organización interna y a las redes de influencia.

Claves temáticas:

  • Un proyecto periodístico con vocación de modernidad
  • El impulso de formatos, secciones y prácticas profesionales que aspiran a competir en un mercado de prensa cada vez más exigente.
  • Empresa, financiación y sostenibilidad
  • La prensa como negocio y como plataforma de influencia, con atención a las decisiones que afectan a tirada, distribución, publicidad y estructura de costes.
  • Redacción y profesionalización
  • Perfiles de periodistas, jerarquías internas, rutinas de producción y la construcción de autoridad informativa.
  • Catolicismo social y cultura política
  • El encaje de la cabecera en corrientes del catolicismo contemporáneo y su interacción con debates morales, educativos y sociales.
  • La prensa ante la inestabilidad política
  • El tránsito por distintos regímenes (Restauración, dictadura y República) y la adaptación del discurso a escenarios cambiantes.
  • Conflicto, polarización y final de etapa
  • El deterioro del espacio público en los años treinta y la clausura en 1936 como cierre abrupto de un ciclo.


Uno de los principales méritos del trabajo investigativo es tratar El Debate como objeto total: no sólo como actor político, sino como artefacto mediático con condiciones materiales, reglas profesionales y estrategias de influencia. En este sentido, la obra dialoga con la historia cultural de la comunicación y con la historia política, mostrando cómo los periódicos no se limitan a “reflejar” la realidad, sino que la encuadran y la disputan. Además, al seguir el periodo 1911–1936, el libro permite observar continuidades y rupturas en la cultura pública española antes de la Guerra Civil.

La obra resulta especialmente útil para lectores interesados en historia de la prensa, catolicismo político y transformaciones del espacio público en el primer tercio del siglo XX. Su enfoque institucional aporta claridad para comprender decisiones editoriales y cambios de rumbo. Como en toda monografía centrada en una cabecera, el desafío está en equilibrar el relato interno del periódico con la comparación sistemática con otros diarios coetáneos; aun así, el estudio ofrece suficientes elementos para situar El Debate en su ecosistema mediático y abre vías para investigaciones comparativas posteriores.

En suma, Adela de Cáceres ofrece una reconstrucción detallada de la primera gran etapa de El Debate, atendiendo a sus fundamentos empresariales y profesionales y a su intervención en los debates de su tiempo. El libro ayuda a comprender por qué la prensa fue un actor decisivo en la España contemporánea y por qué el cierre de 1936 simboliza también el colapso de un determinado mundo cultural y político. Destaca el magnífico prólogo de Bieito Rubido, director del periódico El Debate en el día de hoy.

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