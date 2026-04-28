Todos los días (Acta lírica), de Carilda Oliver Labra

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Todos los días (Acta lírica) reúne la voz inconfundible de Carilda Oliver Labra, una de las figuras más singulares de la poesía cubana del siglo XX, reconocida por su intensidad emocional y por una dicción que combina desparpajo, musicalidad y una notable precisión verbal.

Esta edición vallisoletana de 2012, preparada y prologada por Luis Enrique Valdés Duarte, acerca al lector un corpus que se lee como una crónica lírica de lo cotidiano: el amor y sus variaciones, el paso del tiempo, la memoria y la resistencia íntima ante la pérdida.

El título propone, además, un programa: escribir “todos los días” como quien levanta acta —no notarial, sino lírica— de lo que duele, vibra o se celebra en la experiencia común.

A partir de ese gesto, el libro articula una poética del presente donde la intimidad no se confina a lo privado, sino que se proyecta hacia una sensibilidad colectiva. Este artículo ofrece una lectura de sus ejes temáticos, algunos rasgos de su escritura y el aporte específico de la edición y el prólogo.





En la tradición de Oliver Labra, el amor rara vez es un asunto decorativo: aparece como fuerza que desordena, que ilumina y que hiere. En Todos los días esa energía se despliega con una gama amplia —del deseo a la ternura, del reproche al deslumbramiento— y configura un sujeto poético que no se disculpa por sentir. La emoción se vuelve argumento: se afirma el derecho a una verdad afectiva expresada sin eufemismos, pero sostenida por un trabajo rítmico que evita el desborde fácil.

Otro núcleo del volumen es la conciencia del tiempo: la vida diaria como territorio donde lo fugaz deja señales persistentes. La memoria no funciona aquí como museo, sino como una forma de presente: vuelve lo vivido para medirlo con lo que se es ahora.

Desde esa tensión, la cotidianidad —sus gestos, rutinas, pequeñas escenas— adquiere densidad simbólica; el poema opera como “acta” porque registra lo mínimo con una seriedad radical, como si en lo aparentemente banal estuviera la clave de una biografía.

La insistencia en lo diario no implica resignación, sino una ética de la atención: mirar de frente lo que ocurre —en el cuerpo, en la casa, en la ciudad interior— y convertirlo en lenguaje.

En esa operación se reconoce una de las marcas de Carilda: la cercanía con el habla y la transparencia sintáctica, que conviven con imágenes de gran potencia. El resultado es un tono a la vez confesional y comunicativo, como si cada poema buscase interlocutor y no mero monólogo.

La poesía de Carilda Oliver Labra suele sostener su intensidad en una arquitectura sonora muy cuidada. Aun cuando el poema adopta una apariencia conversacional, la cadencia se percibe en la distribución de acentos, en repeticiones estratégicas y en un uso expresivo de la pausa. Esa musicalidad —más audible que explícita— permite que el sentimiento avance con firmeza: el verso conduce la emoción, la organiza y, al mismo tiempo, la vuelve memorable.

Destaca también una dicción clara, de frases nítidas, que no renuncia a la complejidad afectiva. La imagen aparece a menudo como golpe de luz que condensa una escena o una contradicción; y la enumeración —de estados, objetos, recuerdos— funciona como modo de respiración del poema. Junto a ello, cierta ironía o autosarcasmo puede asomar para impedir que la confesión se vuelva solemnidad, manteniendo una tensión productiva entre vulnerabilidad y control.

El trabajo editorial de Luis Enrique Valdés Duarte, que además firma el prólogo, orienta la lectura y sitúa el volumen en un marco de recepción hispánico más amplio. En libros de poesía, esa mediación es decisiva: no solo ordena y presenta un conjunto de textos, sino que propone un modo de escucharlos, ofreciendo claves de contexto y de trayectoria autoral que enriquecen la experiencia del lector.

No es menor que la edición haya sido impulsada en Valladolid por la Fundación Jorge Guillén, la Diputación de Valladolid y el entorno cultural de Úrueña, Villa del Libro: se trata de un gesto de circulación y diálogo entre tradiciones. En ese cruce, la obra de Carilda se confirma como una poesía capaz de viajar sin perder su arraigo, porque lo que nombra —el deseo, el desgaste del tiempo, la dignidad de lo común— pertenece a un repertorio humano compartido.

Todos los días (Acta lírica) puede leerse como una apuesta por la permanencia de la emoción en tiempos de prisa: un recordatorio de que lo vivido —si se atiende con rigor— tiene forma, música y pensamiento.

La edición de Valdés Duarte contribuye a encauzar esa lectura y a situar el libro en un circuito cultural donde la poesía cubana dialoga con lectores de otras orillas. Para quien se acerque por primera vez a Carilda Oliver Labra, este volumen funciona como puerta de entrada a una obra donde la pasión no es exceso, sino método; y donde la palabra, al registrar lo diario, lo vuelve perdurable.