Revista Orígenes. Autores principales: José Lezama Lima, José Rodríguez Feo.

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El llamado grupo Orígenes incluyó a escritores y artistas de primer nivel como Cintio Vitier, Eliseo Diego, Fina García Marruz y Virgilio Piñera, entre otros. Aunque compartían una preocupación común por la cultura y la poesía, no constituían un bloque homogéneo. Existían tensiones estéticas e ideológicas, particularmente entre la visión más espiritualista de Lezama y posturas más existenciales o críticas representadas por otros colaboradores. Estas diferencias, lejos de debilitar el proyecto, contribuyeron a su dinamismo y profundidad.

Uno de los rasgos distintivos de Orígenes fue su énfasis en lo insular entendido no como limitación, sino como punto de partida para una proyección universal. La revista exploró la identidad cubana desde una perspectiva que integraba lo histórico, lo religioso y lo mítico, proponiendo una cultura capaz de dialogar con las grandes tradiciones sin perder su singularidad. En este sentido, el proyecto lezamiano aspiraba a una “imagen total” de la cultura, donde Cuba se insertara en una genealogía simbólica más amplia.

El final de la revista en 1956 respondió tanto a dificultades económicas como a desacuerdos internos entre sus principales figuras, especialmente entre Lezama y Rodríguez Feo. Sin embargo, su legado ha perdurado con fuerza. Orígenes no solo consolidó a varios de los más importantes escritores cubanos del siglo XX, sino que estableció un modelo de rigor estético e intelectual que continúa siendo referencia obligada en los estudios literarios hispanoamericanos.

En síntesis, la Revista Orígenes representó un momento culminante, un hito cumbre, de la cultura cubana: un espacio donde convergieron tradición y modernidad, introspección insular y apertura universal, bajo la guía de dos figuras clave cuya colaboración y tensión dieron forma a uno de los capítulos más ricos de la literatura en lengua española.

La Revista Orígenes (publicada entre 1944 y 1956) constituye uno de los proyectos culturales más decisivos de la historia intelectual cubana del siglo XX. Más que una simple revista, Orígenes fue el centro de un grupo literario que articuló una visión estética coherente, ambiciosa y profundamente reflexiva sobre la identidad cultural de la isla. En sus páginas confluyeron poesía, ensayo, crítica literaria y artes visuales, con una clara vocación de universalidad que dialogaba tanto con la tradición hispánica como con corrientes europeas y norteamericanas contemporáneas.

El eje intelectual del proyecto fue José Lezama Lima, poeta, ensayista y figura cardinal de la literatura cubana. Lezama no solo dirigió la revista, sino que imprimió en ella su concepción de la literatura como un sistema de conocimiento basado en la imagen -imago- poética. Su pensamiento, complejo y de filiación barroca (Señor Barroco Americano, como él mismo escribió) proponía una lectura de la cultura como un entramado simbólico donde historia, mito y lenguaje se entrelazan. Este enfoque dio lugar a una estética densa, a veces hermética, pero de enorme riqueza conceptual, que convirtió a Orígenes en un espacio de alta exigencia intelectual.

Junto a él, José Rodríguez Feo, también cultísimo, conocido como Pepe Rodríguez Feo, desempeñó un papel igualmente crucial. Cofundador de la revista, fue su principal apoyo financiero y organizativo, además de un puente con la cultura internacional. Su relación con círculos literarios en Estados Unidos permitió que Orígenes se abriera a influencias modernas, especialmente del ámbito anglosajón, incorporando traducciones y estableciendo diálogos con autores extranjeros. Esta apertura contribuyó a evitar el aislamiento cultural y enriqueció el horizonte del grupo.