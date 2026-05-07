Fallece Cristóbal Díaz Ayala, figura clave de la memoria musical cubana

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El musicólogo e investigador cubano Cristóbal Díaz Ayala, una de las figuras más influyentes en el estudio y preservación de la música cubana y caribeña, falleció el martes, 5 de mayo, en San Juan, Puerto Rico.

La tristeza es demasiado grande. El último de mis maestros, una de las mayores autoridades en la música cubana, el Dr. Cristóbal Díaz Ayala, ha partido hoy en su viaje eterno", escribió en Facebook la también investigadora y musicóloga cubana Rosa Marquetti.

En la misma publicación, Marquetti compartió el texto que escribió para el libro "Cristóbal Díaz Ayala. Vigía de la música cubano caribeña", regalo de un grupo de discípulos y admiradores de su obra por su 90 cumpleaños.

"A través de los diversos títulos que ha publicado, fruto de sus incesantes estudios, Cristóbal Díaz Ayala ha aportado un cuerpo textual orgánico, de referencia obligada, en el que sedimenta y analiza procesos, datos, personajes e historia de la música cubana y latinoamericana, y su calado en otras zonas y contextos geográficos y creativos", subraya la musicóloga en el texto homenaje.

Marquetti añade que, en el caso cubano, "si el Doctor hubiese decidido únicamente investigar, compilar y escribir su monumental Cuba canta y baila. Enciclopedia Discográfica de la Música Cubana, sólo ese hecho habría bastado para pasar a la historia de la cultura de nuestro país y también de Hispanoamérica".

Una vida dedicada a la investigación musical

Nacido en La Habana, el 20 de junio de 1930, dedicó más de seis décadas a la investigación musical y a la documentación de la discografía cubana, consolidándose como una referencia obligada para investigadores y estudiosos del ámbito musical latinoamericano. tenía 95 años al momento de su fallecimiento.



Fue autor de más de 40 libros considerados fundamentales para comprender la evolución de la música de la Isla y su diáspora, entre ellos "Música cubana: del areíto a la Nueva Trova", "Cuando salí de La Habana: cien años de música cubana por el mundo" y "Los contrapuntos de la música cubana".

Tras emigrar de Cuba en 1960, se estableció definitivamente en Puerto Rico, donde desarrolló una intensa labor de divulgación cultural. Allí produjo y condujo el programa radial Cubanacán, desde el cual promovió la música cubana y caribeña durante años, al tiempo que ampliaba una de las colecciones musicales más completas del mundo.

"Nuestra directiva se viste de luto y comunica con profundo dolor y tristeza el fallecimiento ayer, martes 5 de mayo, 2026, del musicólogo e historiador Cristóbal Díaz Ayala cuya labor titánica como coleccionista e investigador de la música popular cubana le avaló un reconocimiento mundial como uno de los sabios de nuestro acervo musical", comentó en Facebook la organización Cuban Cultural Heritage, de la que el fallecido era asesor del programa de música.



Fue también un coleccionista apasionado. Su archivo personal, integrado por cerca de 150 mil piezas, entre discos, grabaciones históricas, partituras, libros y fotografías, fue donado a la Biblioteca Green de la Universidad Internacional de Florida (FIU), donde permanece como un importante legado patrimonial y fuente de investigación académica. Esa colección es considerada una de las más valiosas dedicadas a la música cubana fuera de la Isla.



La muerte de Díaz‑Ayala ha generado reacciones en el ámbito cultural y académico, donde es recordado como un investigador riguroso y un defensor incansable de la memoria musical del Caribe. Su legado permanecerá vigente en sus investigaciones, en su archivo y en su contribución decisiva a la preservación de la historia sonora de Cuba y la región.