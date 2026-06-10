Hegseth anticipa cooperación antidrogas con “socio dispuesto a colaborar” en Venezuela
El secretario de Defensa Pete Hegseth aseguró que habrá noticias relacionadas con Venezuela y grupos que Washington vincula con el narcotráfico y considera organizaciones terroristas. El funcionario afirmó que Estados Unidos cuenta ahora con un socio en territorio venezolano dispuesto a colaborar.
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