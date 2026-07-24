Hammer visita en Bejucal a familias que recibieron ayuda humanitaria de EEUU

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El jefe de Misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó este viernes a varias familias de Bejucal que recibieron la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a Cuba esta semana.

La asistencia forma parte del paquete de 100 millones de dólares anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, para apoyar al pueblo cubano. La distribución comenzó este miércoles en los municipios de Bejucal y Alquízar, en la provincia de Mayabeque.

Durante el recorrido por Bejucal, el jefe de Misión conversó con los beneficiarios sobre la ayuda y las necesidades que enfrentan en medio de la peor crisis que ha atravesado Cuba en décadas.

100 millones de ayuda para el pueblo cubano

El gobierno de Estados Unidos envió el martes un nuevo vuelo con ayuda humanitaria como parte del compromiso de hasta 100 millones de dólares anunciado en mayo pasado. De ese total, 60 millones de dólares serán canalizados por Cáritas Cuba, con el acompañamiento de Catholic Relief Services (CRS), mientras que los 40 millones restantes serán gestionados por otras organizaciones colaboradoras.

La asistencia consiste en módulos con alimentos básicos y productos de higiene destinados a cubrir necesidades inmediatas. Cada paquete incluye arroz, frijoles, aceite, azúcar, pastas alimenticias, conservas de pescado, artículos de aseo personal, tabletas potabilizadoras de agua, recipientes para almacenamiento y una lámpara recargable.

La identificación de los beneficiarios está a cargo de equipos parroquiales y voluntarios de Cáritas en cada diócesis, que realizan visitas domiciliarias y priorizan a adultos mayores que viven solos, mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con discapacidad o encamadas y familias con niños pequeños en condiciones de vulnerabilidad.