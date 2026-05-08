Florida prepara el terreno para el libre comercio si cae el régimen de Cuba

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La Legislatura de Florida envió al gobernador Ron DeSantis un proyecto de ley que refuerza las restricciones estatales contra el gobierno cubano y, al mismo tiempo, expresa un apoyo explícito a “una Cuba libre e independiente”, según reportes de News Service of Florida.

El HB 905, conocido como parte de la iniciativa contra la influencia extranjera, prohíbe a las agencias y entidades estatales de Florida firmar contratos con los gobiernos de China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria.

En relación con las interacciones con Cuba esta normativa "amplía y establece una sanción penal vinculada a la autorización para revocar el permiso fiscal de actividad comercial de una persona o entidad que realice negocios con Cuba en violación de la ley federal".

Además dispone que, si el gobierno federal modifica el estatus diplomático de Cuba, el Gobernador podrá suspender temporalmente las disposiciones de cualquier ley o reglamento que restrinja las interacciones con Cuba".

Esta cláusula convierte a Florida —ubicada a solo 90 millas de Cuba— en el estado más preparado para responder rápidamente a un eventual cambio de régimen en La Habana.

La medida representa el capítulo más reciente de la “agenda Cuba Libre” impulsada por los republicanos floridanos.

“No haría falta mucho. Si simplemente tuvieras un gobierno medianamente legítimo que no fuera 100 % corrupto y que respetara los derechos de las personas y el estado de derecho, creo que se podría hacer mucho mejor que eso”, había dicho DeSantis el pasado 25 de marzo, en la Universidad Palm Beach Atlantic.

Sus palabras resuenan con fuerza en la comunidad cubanoamericana del sur de Florida, donde el gobernador ha consolidado un amplio respaldo político. Para miles de exiliados y sus descendientes, la libertad de Cuba sigue siendo una causa central, y el HB 905 refuerza el mensaje de que Florida no normalizará relaciones mientras persista el sistema comunista actual.