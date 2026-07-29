Fiscalía de Bolivia ordena captura del expresidente Evo Morales

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La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de detención contra el expresidente Evo Morales, por su presunta participación en los bloqueos de carreteras y protestas que sacudieron al país entre mayo y junio y que dejaron al menos 16 muertos y millonarias pérdidas económicas.

La orden, firmada por el fiscal Brayan Melgar, acusa al exmandatario de delitos como “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y ataques contra servicios públicos, de acuerdo con la resolución difundida por medios locales.

El proceso se originó tras una denuncia presentada a principios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y respaldada posteriormente por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Morales ha rechazado las acusaciones y niega que las movilizaciones buscaran forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La nueva orden de captura se suma a otra que permanece vigente en una investigación por trata agravada de personas. En ese caso, la Fiscalía acusa a Morales de haber mantenido una relación con una menor de edad cuando ocupaba la Presidencia.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en la región del Chapare, considerado su principal bastión político y sindical, donde es resguardado por seguidores que han impedido su detención.