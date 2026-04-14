Fiscalía archiva denuncia contra Anna Bensi y su madre

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La Fiscalía Provincial de La Habana dispuso este lunes el “archivo definitivo” de la denuncia contra la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, quienes tenían un proceso investigativo abierto en su contra por un presunto delito relacionado con la difusión de imágenes en redes sociales.

Con esta decisión, también quedaron sin efecto las medidas de reclusión domiciliaria y la restricción migratoria que pesaban sobre ambas desde inicios de marzo.

En Facebook la joven explicó que tras ser notificadas en una unidad policial de Alamar, fue sometida a un interrogatorio de más de dos horas.

"La conclusión del interrogatorio con la Contrainteligencia de la Dictadura Cubana fue manipularme a través de un guión amistoso mostrando preocupación por mí y reclutarme a través de la música y que me calle, o reunirme con mi hermana y mi mamá o lamentar que pase mis días de la juventud encerrada en una prisión penitenciaria", explicó.

"Jamás he caído en delito alguno. Como tampoco soy líder de nada, ni pertenezco a nada y mucho menos me dejo manipular por nadie. Lo que he hecho, DESDE EL DÍA UNO, ha sido por convicción. Y porque tengo fe en que la verdad tiene que triunfar. Expresar mi posición política y mi pensamiento acerca de MI REALIDAD EN CUBA no es delito", agregó la joven.

Para Benítez Silvente "todas estas injusticias solo demuestra lo que tanto niegan ser: UNA DICTADURA".

La investigación se originó tras la publicación de un video en el que la joven identificaba a un agente policial que había entregado una citación a su madre, lo que derivó en acusaciones bajo el Artículo 393 del Código Penal, relativo a actos contra la intimidad personal, la imagen y la identidad.

“Si piensan callarme, están muy equivocados, a menos que me metan presa”, afirmó la joven de 21 años en una transmisión en vivo en redes sociales.

“Estas tres últimas semanas han sido pura represión”, señaló.