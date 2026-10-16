Ferrer acusa a la Seguridad del Estado de hostigar a activista por entrega de comida en Santiago de Cuba

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El expreso político Maikel Mediaceja Ramos fue amenazado por distribuir alimentos de forma gratuita entre personas vulnerables en Santiago de Cuba, denunció el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, quien aseguró que agentes de la policía política acudieron a la vivienda donde funciona la iniciativa comunitaria en el reparto Zamorana.

Más de 300 personas se congregaron en la casa del activista para recibir comida. Los agentes llegaron alrededor de las seis de la mañana pero la solidaridad de los vecinos frustró el intento de detención.

“Yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo que estoy es dándole de comer a las personas que tienen hambre”, afirmó Mediaceja desde el techo de su vivienda.

“Yo no entiendo por qué ustedes vienen a mi casa si yo no estoy haciendo nada”, añadió.

Ferrer sostuvo que los agentes intentaron detener al activista y regresaron al mediodía amenazando con intervenir mediante fuerzas policiales, alegando que la familia y los vecinos involucrados carecían de documentación legal que autorizara la entrega de alimentos.

El líder opositor aclaró que la iniciativa ha crecido hasta convertirse en un proyecto comunitario en el que varios residentes colaboran con la preparación y distribución de comida. Además de atender a quienes acuden a la vivienda, sus participantes llevan alimentos a personas postradas o con dificultades para desplazarse.

Entre los beneficiarios hay adultos mayores cuyas pensiones no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

“La intención de Maikel y su familia y nuestra intención es darle el mejor trato, la mejor atención, el mayor amor, el mayor cariño”, dijo Ferrer al dirigirse por teléfono, desde Estados Unidos, a un grupo reunido junto al activista. Durante esa conversación pidió a los vecinos que colaboraran en la elaboración de los alimentos.

Mediaceja, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, salió de prisión el 14 de abril de 2026, después de cumplir una condena de ocho años y siete meses por una causa que atribuyó a una fabricación de la policía política.

Ferrer manifestó preocupación a que el reparto de alimentos derive en un nuevo encarcelamiento del activista y denunció que las autoridades persiguen a quienes intentan asistir a personas necesitadas desde iniciativas opositoras.