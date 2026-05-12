FBI alerta sobre caso de alcaldesa que operaba como agente del gobierno chino

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La alcaldesa de Arcadia (California), Eileen Wang, de 58 años, fue acusada federalmente de actuar como agente ilegal del gobierno de la República Popular China (RPC). Wang admitió haber operado bajo esta condición desde al menos 2020 hasta 2022, promoviendo propaganda del régimen chino.

"Todos los estadounidenses deberían alarmarse al enterarse de que una funcionaria electa difundía descaradamente propaganda en nombre del gobierno chino. El FBI está dedicado a erradicar a quienes actúan ilegalmente como agentes de un gobierno extranjero y cumplen las órdenes de los adversarios de Estados Unidos", declaró Patrick Grandy, asistente a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles.

Wang aceptó declararse culpable del cargo, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, y presentó su renuncia inmediata el mismo día en que se hicieron públicas las acusaciones.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, añadió a través de su cuenta de X: "El FBI y nuestros socios federales continúan actuando con firmeza para erradicar este tipo de influencia en las instituciones estadounidenses".

Según la investigación, entre finales de 2020 y 2022, Wang —quien fue elegida para el Concejo Municipal en noviembre de 2022 y nombrada alcaldesa en febrero de 2026— trabajó bajo la dirección de funcionarios chinos junto a su entonces prometido, Yaoning Mike Sun.

Ambos operaban el sitio web U.S. News Center, presentado como un medio local para la comunidad chino-estadounidense, pero que en realidad servía para difundir propaganda de Pekín.

Wang recibía instrucciones directas a través de WeChat, publicaba artículos preescritos que negaban violaciones de derechos humanos en Xinjiang y reportaba el alcance de las publicaciones.

Sun ya fue condenado a cuatro años de prisión federal en octubre de 2025 por el mismo delito. Wang admitió no haber notificado al Fiscal General de EEUU su rol como agente extranjero, ni haber revelado que el contenido era dirigido por el gobierno chino.



Este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de un esfuerzo intensificado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para contrarrestar la influencia extranjera encubierta.

Según informes recientes del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, entre febrero de 2021 y diciembre de 2024 se documentaron más de 60 casos relacionados con el Partido Comunista Chino (PCC) que involucran espionaje, robo de secretos comerciales, operaciones de represión transnacional y obstrucción a la justicia, distribuidos en al menos 20 estados del país.