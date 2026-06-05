Familiares exigen liberaciones inmediatas de presos políticos en Venezuela

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El traslado de reclusos desde El Helicoide, en Caracas, volvió a encender las alarmas entre familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos, que califican la operación como una nueva evidencia del “engaño” del régimen venezolano sobre el supuesto desmontaje de su aparato represivo.

El procedimiento ocurrió este miércoles 3 de junio en horas de la noche, en el centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, denunciado durante años como un lugar de torturas y graves violaciones de derechos humanos.

A finales de enero, la gobernante interina del régimen, Delcy Rodríguez, había anunciado que El Helicoide sería desmontado como prisión y reconvertido en un espacio comunitario.

Sin embargo, más de cuatro meses después, activistas aseguran que el lugar aún mantenía detenidos, incluidos presos políticos. Medios y organizaciones reportaron traslados hacia otros centros penitenciarios, entre ellos Tocuyito, Yare, La Planta, El Rodeo y centros de reclusión para mujeres.

Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo en entrevista con Martí Noticias que la operación demuestra que las autoridades habían intentado proyectar una imagen falsa ante la comunidad internacional.

“Porque habían hecho creer a la comunidad internacional, particularmente a Estados Unidos, de que el Helicoide había sido cerrado”, afirmó Baduel.

La activista relató que familiares de los detenidos fueron expulsados del lugar cuando se disponían a realizar la visita correspondiente, sin recibir información clara sobre lo que ocurría.

“Fue allí donde les manifestaron que las visitas estaban suspendidas y que había una intervención en curso, pero nunca hablaron de traslado, ni a quiénes, ni a dónde ni cuándo”, explicó.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron además la opacidad del operativo, que se desarrolló bajo un fuerte despliegue de cuerpos de seguridad, incluidas unidades antimotines de la Policía Nacional Bolivariana.

Martha Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, dijo vía telefónica desde el Palacio de Justicia de Caracas que trasladar a los presos no resuelve la violación de derechos humanos denunciada por sus familiares.

“Fue en horas de la noche que se pudo tener información de que quienes se encontraban en ese lugar privados de libertad fueron trasladados a otros centros de reclusión en Venezuela. Los presos políticos deben ser liberados. Trasladarlos a otros centros de reclusión es trasladar la tragedia, trasladar la violencia, la injusticia y someter a estas personas a lugares con iguales o peores condiciones a las que ya se encontraban”, señaló Tineo.

Las organizaciones sostienen que los traslados no representan una rectificación, sino una maniobra para sostener la narrativa oficial de respeto a las libertades civiles, mientras persisten las detenciones arbitrarias y las condiciones carcelarias denunciadas por familiares y activistas.

Baduel cuestionó el discurso oficial de cambio y advirtió que más de 500 familias continúan esperando la liberación de sus seres queridos.

“Porque si quieren hacer las cosas distintas, siguen violando derechos humanos. Porque si quieren hacer las cosas distintas, hay más de 500 familias que aún estamos esperando a los nuestros. Porque si quieren hacer las cosas distintas, persisten las condiciones de horror en las distintas cárceles donde tenemos presos políticos, cosas que ellos, si quisieran cambiar, con solo una llamada cambiarían”, expresó.

Familiares y activistas mantienen desde el 8 de enero vigilias frente a El Helicoide, luego de los anuncios de excarcelación de presos políticos. Este miércoles, quienes permanecían en el lugar exigieron liberaciones inmediatas y rechazaron que sus seres queridos fueran trasladados a otras cárceles en lugar de ser puestos en libertad.