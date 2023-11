Familiares del profesor Pedro Albert Sánchez, sin noticias desde su detención

Familiares del profesor Pedro Albert Sánchez continúan sin información sobre su estado desde que fuera detenido el pasado miércoles 22 de noviembre.



“Sé que está en el Vivac, en un centro que, de ahí, creo que los mandan a otras provincias, no sé cómo será la cosa”, dijo desde La Habana a Martí Noticias el hijo del activista detenido, Mario Alberto Albert.



Según el joven, su padre aún estaría en huelga de hambre, aunque no ha podido confirmarlo.



“Está sin comer, en huelga, tomando agua, pero sin comer, es lo que tengo entendido. Él no me ha podido llamar a mí, yo con él no he hablado nada, esto es (lo sé) porque vino a la casa el oficial que lo atiende a él, yo no estaba y me dejó el recado. Yo supe eso el día que lo detuvieron a él. De allá para acá, no he sabido más nada”, aseguró.

Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, fue detenido en La Habana cuando intentaba entregar una misiva al Alto Representante para los Derechos Humanos de la Unión Europea (UE), Eamon Gilmore, quien se encontraba de visita en la isla.

El activista fue condenado a cinco años de cárcel por su participación en las manifestaciones populares ocurridas en Cuba el 11 de julio de 2021. Ya en prisión, debido a su precario estado de salud, la pena le fue conmuntada por libertad restringida, (reclusión domiciliaria) con derecho sólo a asistir a su centro de trabajo.

El pasado mes de octubre, tras haber sido interrogado por la policía política, Albert Sánchez declaró que no aceptaba su libertad limitada porque “no podía acatar, no podía obedecer ninguna de las condiciones que se me pusieran, entre otros motivos, por el sencillo hecho de que yo no los consideraba a ellos un tribunal de justicia, los consideraba un instrumento más del aparato represivo militar que está establecido en el país, y que eso sería una forma de reconocer un delito; que yo no había cometido delito, que, realmente, el delito se había cometido conmigo después de haber estado un año en prisión y de habérseme sancionado a cinco años de privación de libertad".

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)