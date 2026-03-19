Familia de preso político con discapacidad denuncia acoso policial en La Habana

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Familiares del preso político Walnier Aguilar Rivera recibieron una citación policial para presentarse este jueves en la unidad policial del Capri, ubicada en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana.

Su padre, Wilber Aguilar, denunció en redes sociales que el agente de la Seguridad del Estado acosa a su esposa con mensajes de texto, responsabilizandolo de la permanencia de Walnier en prisión debido a su activismo y publicaciones en redes sociales.

"¿Qué tienen que ver los beneficios de un preso con la actitud mía... Esto es una injusticia que ustedes han cometido... qué clase tú no vas a nosotros de familia?, comentó.

Walnier Luis Aguilar Rivera, de 24 años y con una discapacidad intelectual certificada médicamente, cumple una sentencia de 12 años de privación de libertad. Fue condenado por el supuesto delito de "sedición" tras participar en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021 en el reparto La Güinera, en La Habana.

Debido a la gravedad de su situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una medida cautelar a favor del joven preso político.