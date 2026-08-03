Familia de Guillermo del Sol alerta sobre el agravamiento de su salud en el día 47 de huelga de hambre

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El opositor y periodista independiente Guillermo del Sol cumplió este lunes 47 días en huelga de hambre, mientras su familia advirtió sobre el acelerado deterioro de su estado de salud y el riesgo que enfrenta tras más de seis semanas sin ingerir alimentos.

En declaraciones a Martí Noticias, su hijo Adrián del Sol informó que el activista presenta una hipertensión severa e inestable, además de otros síntomas que evidencian el progresivo deterioro de su condición física.

"Se encuentra en el día 47 de huelga de hambre. Presenta signos de hipertensión inestable. Cuando vino la doctora recientemente tenía una presión de 220 sobre 120, muy alta, y una glicemia de 4.6 que ha tendido a bajar para valores que no tenía anteriormente", explicó.

Según su hijo, Guillermo del Sol también presenta secreciones alrededor del cuerpo, entumecimiento en las extremidades, debilidad extrema y una pérdida progresiva de masa muscular.

"Presenta entumecimiento en los miembros inferiores y en las manos debido al tiempo que lleva sin alimentación. El cuerpo empieza a buscar sus reservas", comentó.

Adrián del Sol señaló además que su padre ha perdido más de 30 libras desde que inició la huelga y que incluso beber agua se ha convertido en una tarea difícil debido al avanzado estado de deshidratación.

"Tomar agua se le hace muy engorroso debido a que está prácticamente seco muscularmente", afirmó.

El familiar también alertó sobre episodios de desorientación.

"Ha caído el estado mental; por momentos tiene lagunas mentales. Estamos a la espera del desenlace", dijo.

Aunque aseguró que Guillermo del Sol continúa consciente, describió el pasado fin de semana como uno de los momentos más difíciles desde el inicio de la protesta.

"Fue un fin de semana oscuro porque estás viendo a una persona que se está desgastando y prácticamente se está muriendo", expresó.

Guillermo del Sol inició la huelga de hambre el 19 de junio para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos, entre ellos Leonel Tristá García, preso político del 11 de julio cuya licencia extrapenal fue revocada meses después de haber sido excarcelado como parte del proceso de liberaciones derivado del acuerdo entre el régimen cubano y el Vaticano.

El agravamiento de su estado de salud ha generado nuevas reacciones de organizaciones de la sociedad civil.

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) expresó este lunes su preocupación por la situación del opositor. En un mensaje publicado en la red social X, advirtió que Del Sol enfrenta un "peligro inminente" debido a la debilidad extrema, la deshidratación y la pérdida de más de 30 libras, y afirmó que la responsabilidad por su integridad recae sobre el régimen cubano.

La organización Ciudadanía y Libertad también manifestó su preocupación por la vida e integridad del activista y alertó sobre el acelerado deterioro de su estado de salud, al tiempo que hizo un llamado a que sean respetados sus derechos fundamentales.

Estas reacciones se suman a las expresadas en los últimos días por Justicia 11J, que reiteró su preocupación por la vida del opositor, pidió que reciba atención médica adecuada, oportuna e independiente y respaldó las demandas que motivaron la huelga de hambre.

Por su parte, Cubalex advirtió que la prolongada protesta coloca a Guillermo del Sol en una situación de alto riesgo y señaló que su caso evidencia la falta de recursos efectivos para reclamar derechos en Cuba. La organización también instó a las autoridades a garantizar atención médica independiente y el respeto a sus derechos fundamentales.

Guillermo del Sol, periodista independiente y opositor residente en Santa Clara, ha recurrido anteriormente a huelgas de hambre como forma de protesta. En 2019 realizó otra prolongada huelga para exigir el levantamiento de la regulación migratoria impuesta a su hijo Adrián del Sol, medida que finalmente fue eliminada tras más de cincuenta días de ayuno.