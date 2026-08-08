Falleció Jorge Messi, padre y arquitecto de la carrera de Lionel Messi

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Jorge Horacio Messi, padre, representante y arquitecto en la carrera del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, falleció este sábado por la madrugada a los 68 años. El deceso se produjo en el Sanatorio Centro de Rosario, luego de que su estado de salud se agravara tras atravesar una prolongada enfermedad.

La familia confirmó la noticia a medios internacionales, mientras que el centro médico emitió un comunicado oficial para expresar sus condolencias. En cumplimiento con las normativas de privacidad y por respeto a los allegados, la institución no ofreció detalles sobre las circunstancias médicas del deceso.

Jorge Messi, esposo de Celia Cuccittini y padre de Rodrigo, Matías y María Sol, fue el motor detrás de la carrera de Lionel. Desde sus inicios en Newell's Old Boys, impulsó su histórico traslado a Barcelona a los 13 años para costear el tratamiento de la hormona de crecimiento. Durante décadas, gestionó con mano firme cada aspecto clave de su trayectoria profesional.

L ionel Messi pudo compartir tiempo junto a él tras finalizar el Mundial 2026, justo antes de reincorporarse a la disciplina del Inter Miami. Tras confirmarse la noticia, el mundo del fútbol reaccionó con una inmediata oleada de mensajes de pesar y condolencias

El Fútbol Club Barcelona emitió un comunicado institucional para expresar su profundo dolor: "El presidente y la Junta Directiva expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre y leyenda del Barça Lionel Messi". En la misma nota, la entidad azulgrana agradeció de manera especial el compromiso de Jorge por confiarles los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera de su hijo Leo, cerrando con un sentido "Descanse en paz".

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se sumó a las muestras de dolor con un emotivo mensaje institucional. A través de sus plataformas oficiales, la entidad —con su presidente Claudio Tapia a la cabeza— lamentó profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de su capitán y emblema. "Acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!", expresó el organismo.

Como homenaje, la AFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana, el uso de brazaletes negros y mantener las banderas a media asta hasta el 14 de agosto. Por su parte, Newell’s Old Boys, el club de los amores de la familia, expresó su profundo dolor: "Despedimos con pesar a Jorge Messi, fallecido a los 68 años en Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre de nuestro capitán, Jorge fue el sostén que apuntaló con visión y afecto la carrera del mejor de todos los tiempos. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

Y agregó, "Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores.La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso".

A las expresiones de dolor se unieron instituciones globales como la Conmebol, el Real Madrid, Unicef, Rosario Central y la Liga Profesional de Fútbol.

Con su partida, Jorge Messi deja un legado indeleble, entrelazado para siempre con el mito de su hijo Lionel. Aquella epopeya que brotó en los potreros de Rosario alcanzó la cumbre del fútbol mundial gracias a su guía.

Más que un representante, Jorge fue el arquitecto silencioso de una carrera irrepetible, la del hombre que transformó el deporte y se consagró como el futbolista más grande de todos los tiempos.