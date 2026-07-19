¡El Rey ha muerto, viva el Rey! ¡España campeón mundial! 

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España es el nuevo campeón mundial de fútbol. Un gol de Ferrán Torres en el minuto 107, en tiempo complementario, rompió un empate a cero ante una Argentina que, con corazón, pero sin fútbol, ni físico, se negaba ceder fácilmente la corona que ganó cuatro años atrás.

El planteamiento táctico de Luis de la Fuente fue directo: la pelota no puede llegar a Lionel Messi.

Y así pasó. Sin Messi en escena, se develaron las falencias de los sudamericanos, guerreros sin mucho fútbol.

Hubo un solo equipo sobre la cancha del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

España bombardeó la portería rival y si el partido no terminó con un marcador más abultado, fue por la enormidad del arquero Dibu Martínez, que soportó de todo, hasta que cayó el gol de Ferrán.

En el minuto 90+3, antes del alargue, Enzo Fernández se fue por doble amarilla, que dejó a los argentinos con diez hombres sobre el terreno, para encarar 30 minutos más que se hicieron interminables.

A Argentina no le quedaba de otra que apostar a la tanda de penales y estuvieron a punto de lograrlo. Pero a punto no se apunta.

Después de más de 112 minutos sin disparar ni una sola vez a la puerta de Unai Simón, la albiceleste se animó en los finales, pero no le alcanzó ante la mejor defensa del torneo, que sólo admitió un solo gol en ocho partidos.

Para España, es la segunda corona de su historia y primera en 16 años, desde la que logró en 2010 en Sudáfrica.

Allí, también necesitó de tiempo extra para vencer 1-0 a Países Bajos.

Y al igual que en 2010, los españoles llegaron como campeones de Europa, dos años antes.

Para Argentina es el fin de una era, la más dorada de su historia, con el adiós de Messi de la selección nacional albiceleste.