Confirman asistencia de Trump a la final del mundial de fútbol entre España y Argentina

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este domingo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó este jueves la Casa Blanca.



La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, dijo a periodistas que la presencia de Trump en el partido decisivo servirá para poner el broche final a un torneo que calificó como el "Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos".

La final enfrentará a las selecciones de España y Argentina. Leavitt fue preguntada sobre si Trump apoyaría a Argentina en la final, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales con España, a lo que lamentó no poder responder de inmediato, prometiendo indagar sobre el tema con el presidente.

No estaba claro este jueves si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asistiría a la final para apoyar a su equipo. En su ausencia, el Rey Felipe VI representaría al país.

Mientras, el mandatario argentino, Javier Milei, dijo que no viajaría a New York para la final de la Copa, sino que seguiría el partido desde la residencia presidencial. "De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana", señaló.



La asistencia de Trump ya había sido adelantada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien señaló que ambos compartirán palco durante el encuentro y participarán conjuntamente en la ceremonia de entrega del trofeo al equipo campeón.

El partido se disputará en el MetLife Stadium, de New Yor/New Jersey, sede de la final del Mundial 2026, primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.



Trump ya había estado presente anteriormente en grandes eventos organizados por la FIFA en territorio estadounidense, incluida la final del Mundial de Clubes.