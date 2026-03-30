Experto dice que el crudo proveniente de Rusia le alcanzaría a Cuba para apenas unos días

Getting your Trinity Audio player ready...

El experto en energía Jorge Piñón advirtió que la crisis eléctrica en Cuba tiene su origen principal en el deterioro de sus termoeléctricas, más que en la escasez de combustible.

Durante una entrevista con el programa Las noticias como son, de Martí Noticias, Piñón explicó que, aunque el petrolero ruso Anatoly Kolodkin transporta “750.000 barriles de petróleo crudo”, ese suministro solo ofrece un alivio temporal.

“Este tanquero… le duraría a Cuba más o menos cinco o seis días”, afirmó el experto. El Kolodkin es el primer buque con crudo que llega a la isla en meses.

El especialista estimó que Cuba enfrenta una demanda diaria de unos “100.000 barriles”, mientras que su producción nacional ronda los “40.000 barriles diarios”, lo que genera “un déficit de combustibles de alrededor de 60.000 barriles diarios”.

Sin embargo, insistió en que el problema de fondo no es únicamente la falta de petróleo. “Es un problema estructural que en realidad tiene todo el país”, señaló, al referirse a décadas de falta de inversión y mantenimiento en las termoeléctricas del país. “Por los últimos veinte, treinta, cuarenta años, la infraestructura… no ha recibido ningún mantenimiento ni operacional ni de capital”.

El especialista puso el foco en el sistema de generación eléctrica, compuesto por ocho termoeléctricas que operan con crudo nacional de baja calidad. “Es un crudo de alto contenido de azufre y de metales, es altamente corrosivo”, explicó. Como consecuencia, las plantas sufren averías recurrentes: “Tú arreglas hoy a la Guiteras… y a los breves meses se vuelve otra vez a descomponer”.

Según el experto, esta fragilidad técnica ha sido determinante en los apagones recientes. “Los cinco apagones nacionales que tuvimos el año pasado y los dos apagones nacionales que hemos tenido ya este año, no ha sido por falta de combustible. Ha sido todo por causas técnicas de una de las ocho termoeléctricas nacionales”, aseguró.

El análisis también cuestionó la viabilidad de soluciones a corto plazo basadas en energías renovables. “Pensar que la energía renovable… funciona divorciada de las termoeléctricas… es una ilusión". Además, indicó que la instalación de paneles solares sin baterías limita su efectividad: “El gobierno instala paneles, pero no instala baterías”.

En ese contexto, el suministro de diésel derivado del crudo importado podría priorizar sectores estratégicos como transporte, agricultura o generación distribuida, pero Piñón advirtió que parte del combustible podría no llegar a la población. “El gobierno se va a quedar con gran parte de ese diésel… para restablecer sus reservas estratégicas”, dijo.

Tras este envío, añadió, “no hay más tanqueros en el horizonte”, lo que sugiere que cualquier alivio será breve.