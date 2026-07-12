Exmilitares llaman a las Fuerzas Armadas en Cuba a que saquen del poder a la familia Castro

Getting your Trinity Audio player ready...

El Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia llamó a las Fuerzas Armadas en Cuba a que saquen del poder a la familia Castro en un mensaje público por el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.

“Saquen a esa familia del trono al que pretenden atornillar a sus descendientes”, afirmó en su comunicado este movimiento de militares cubanos en el exilio encabezado por el General Rafael del Pino, el oficial de más alta graduación que haya roto con el régimen de La Habana.

La publicación exhortó además a los militares en la isla a cumplir con lo que llamaron “su deber” y que asuman ellos las riendas del poder en cuba.

“Si lo que hasta ahora los ha paralizado para asumir el papel que les corresponde es la posibilidad de una intervención internacional, entonces cumplan su deber y asuman directamente el poder junto al pueblo que es el único y legítimo soberano”, dijo el comunicado.

El mensaje hizo referencia también a las recientes declaraciones públicas a medios de prensa de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, más conocido como El Cangrejo, el nieto de Raúl Castro que, a juicio de este grupo de militares cubanos objetores de conciencia, han expuesto quien tiene el poder real en Cuba frente al pueblo.

“Las pretensiones y actitudes del frívolo e ignorante “Cangrejo”, elevado por encima de las instituciones a estadista por obra y gracia de su pertenencia a la familia real, serían risibles si no fuesen tan irritantes en las actuales circunstancias”, aseguró el mensaje.

El comunicado del Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia señaló que Cuba no era un país socialista bajo un gobierno de partido comunista y preguntó a las Fuerzas Armadas en la isla si en este quinto aniversario del 11J iban ahora a defender la “Primera Monarquía de América Latina”.

“Es un estado mafioso controlado por una oligarquía cleptocrática que roba los recursos al pueblo y se sirve de ustedes como un ejército mercenario privado. La familia real cuenta con ustedes para que los protejan de la furia popular por la crisis humanitaria que han desatado con su codicia e incompetencia”, aseveró la publicación.

Este comunicado de militares cubanos en el exilio se hizo público en momentos en que el Secretario de Estado Marco Rubio, en un mensaje por los cinco años del 11J en la isla expresó que el régimen y lo que llamó “sus élites corruptas”, seguía rechazando hacer reformas significativas y en cambio continuaban priorizando perpetuarse en el poder.