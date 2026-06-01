Exiliados protestan ante la Embajada de Cuba en París 

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Cubanos residentes en Francia protagonizaron este domingo una protesta frente a la embajada del régimen en París para exigir la liberación de los presos políticos en la isla.

Integrantes de la organización Cuban Freedom March y otros activistas en el exilio desplegaron carteles y fotografías de varios de los prisioneros más conocidos, entre ellos el adolescente Jonathan Muir, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la activista Lizandra Góngora, al tiempo que corearon consignas a favor de la libertad de las más de 1,250 personas encarceladas por motivos políticos.

Alián Collazo, director ejecutivo de Cuban Freedom March, la manifestación transcurrió en medio de momentos de tensión con personal vinculado a la sede diplomática de la dictadura.

“En un momento, mientras nos gritaban, lanzaron agua desde el techo. Vimos vapor saliendo de esa agua. Nuestro equipo y los activistas estaban al otro lado de la calle, frente a la embajada de la dictadura, gracias a Dios, pero podría haber caído sobre cualquier persona que pasara por la acera”, afirmó Collazo al sitio Cubanet.

Asimismo, Collazo denunció además que desde el sistema de intercomunicación de la embajada se profirieron insultos contra los manifestantes.

Incluso, los diplomáticos avisaron a la policía parisina para que interrumpiera la protesta, pero según los organizadores, los agentes se comportaron de manera profesional y tras escuchar los argumentos, permitieron continuar la manifestación pacífica por una hora más.

El líder de Cuban Freedom March dijo que aprovecharon las celebraciones masivas por la victoria del París Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League, para que miles de personas presenciaran la protesta de los cubanos ante la embajada.

“Cientos de personas pasaron por allí. Las calles estaban llenas por las celebraciones del PSG, pero vieron nuestros carteles, escucharon nuestros gritos denunciando que la dictadura comunista cubana es asesina. Tomaron nuestros folletos, hablaron con nosotros y conocieron la verdad”, declaró, Collazo.

Esta acción ante la sede diplomática cubana en París forma parte de una cadena de manifestaciones impulsadas por organizaciones del exilio para llamar la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en la isla y reclamar la liberación de los presos políticos.