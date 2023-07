Exiliados critican declaración final Cumbre UE-CELAC sellada sin un solo reproche al régimen de Cuba

La Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) finalizó en Bruselas con críticas al embargo de Estados Unidos y a la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

En cambio, el gobierno más represivo y con mayor número de presos políticos del continente americano, no recibió ni un solo reproche directo.

“En relación con la Resolución A/77/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de noviembre de 2022, sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, recordamos nuestra oposición a las disposiciones legales y reglamentarias con efecto extraterritorial”, recoge la declaración.

Además, al salir en defensa del régimen de La Habana ante “la designación de nuevo de Cuba como Estado promotor del terrorismo”, asegura que “su mantenimiento en la lista ha interpuesto obstáculos a las transacciones financieras internacionales con la isla”.

De modo genérico, y sin citar a ningún país, la declaración afirma que los “valores compartidos” por ambos bloques “permanecen inalterados”.

“Unas sociedades resilientes, inclusivas y democráticas; la promoción, protección y respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; el Estado de Derecho; la democracia, incluidas las elecciones libres y limpias, integradoras, transparentes y creíbles y la libertad de prensa”, ejemplifica.

Entre los exiliados cubanos en Europa, abundaron los cuestionamientos sobre el documento final de la cumbre, a pesar de que ya se preveía la ausencia de críticas hacia la dictadura.

"La declaración quedará ahí para la vergüenza de la historia de cómo el Consejo se prestó, a pesar de que el poder legislativo se había pronunciado al respecto, a traer una serie de personajes indeseables e incluido el ilegítimo presidente de Cuba. Pues resulta vergonzoso que países como Cuba, que son responsables de la esclavitud moderna de seres humanos, estén hablando de la lucha contra la esclavitud o que estén hablando del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando de un país que machaca a personas de la raza negra, a mujeres, a niños, a ancianos", reprochó Sayde Chaling Chong, de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo.

Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, se pronunció en los mismos términos: “es un documento vergonzoso”.

"Me parece una declaración bastante ambigua y contradictoria. Generalmente, cuando se hacen pactos entre bandidos y caballeros, los bandidos salen ganando. Creo que es demasiado ambigua, sobre todo en el tema de los derechos humanos, donde no se es específico, donde todo parece estar dicho de la boca para afuera y convierte el tema de los derechos humanos en una especie de nudo gordiano donde sí declaran que estarían dispuestos a velar por ellos y a respetarlos, pero no se sabe específicamente o exactamente cómo. Y tampoco se es específico a la hora de mencionar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y de ausencia de democracia en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela", dijo a Martí Noticias el activista y dramaturgo Yunior García Aguilera.

Sin embargo, en cuanto a los principales problemas del Caribe, el documento encuentra espacio para solicitar a Naciones Unidas, “urgentemente, que se declare emergencia regional” por el “problema del sargazo”, “que afecta significativamente a las economías, la flora y fauna marinas y las actividades pesqueras de toda la región”.

"Yo creo que que si hoy muestran una preocupación por el cambio climático, quizás en algunas cuestiones donde son más específicos es en el tema del sargazo y esto podría hacer que esta declaración pase a la memoria como "la declaración sargazo, ironizó García Aguilera.

"No parece que se vayan a solucionar los problemas reales que existen en América Latina y sobre todo en aquellos países donde hay presos políticos -asunto que no se menciona en la declaración-, donde se violan los derechos humanos -asunto que no queda claro cómo se pretende resolver en la declaración-, y demuestra una urgencia por la Unión Europea para acercarse desesperadamente a América Latina y así evitar un poco la penetración china en la zona", afirmó el director teatral exiliado en Madrid.



Los gobiernos de la UE y la CELAC lograron consensuar una tibia condena contra la invasión de Rusia en Ucrania, sin el respaldo de Nicaragua y tras reticencias previas de Venezuela y Cuba.

“Hay una determinación que compartimos, en el sentido de defender los principios de un orden mundial basado en reglas y de multilateralismo. Estamos encantados y muy satisfechos de llegar a una posición fuerte de 60 países de la Unión Europea y CELAC”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y Granadinas y presidente pro tempore de la CELAC, admitió haber pedido a Bruselas rebajar el tema ucraniano.

“No podemos hacer que esta cumbre entre la Unión Europea y CELAC sea una cumbre sobre Ucrania. Pero está claro que Ucrania es un asunto de gran importancia para Europa, y para el mundo también. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra contra Ucrania y apoyamos todos los esfuerzos diplomáticos para llegar a una paz sostenible. No sé qué más podemos hacer”, dijo Gonsalves en rueda de prensa.

Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, relativizó las tensiones latinoamericanas en torno a Ucrania y responsabilizó a la prensa.

“[Ucrania] no fue el objeto de esta cumbre. Y tampoco nos detuvo el problema de Ucrania para avanzar. Por eso quiero dejarlo en claro, porque pareciera que América Latina tiene algún resquemor de hablar del tema. La inmensa mayoría de los países de la CELAC votamos la resolución de Naciones Unidas. El resto es especulación periodística”, apuntó el dirigente peronista.

Para la activista Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, “el objetivo central era el apoyo irrestricto a Ucrania y la condena de abierta a la Federación Rusa”, pero “no se ha producido, no se ha cumplido”.

La declaración final expresa “profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania” y apoya “la necesidad de una paz justa y duradera”. Sin embargo, evita condenar al Kremlin.