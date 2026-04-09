"Estamos viviendo un momento histórico", dice pintora cubana exiliada en Miami

“Estamos viviendo un momento histórico; verdaderamente un momento histórico”, declaró a la agencia de noticias Reuters la pintora cubana exiliada en Miami, Ibis Piloto, sobre los más recientes acontecimientos en Cuba, en medio de apagones, protestas y la política de EEUU hacia el régimen.
“Creo que esto está sucediendo ahora porque, tarde o temprano, todo debe llegar a su fin. Todo tiene un principio. Naces y luego mueres. Todo debe tener un principio y un fin”, afirmó Piloto.
Dentro de su pequeño estudio en Miami, esta artista cubana crea su obra con escenas de esa Cuba que tiene en su memoria y en sus añoranzas, mientras cuenta que no ha podido ni dormir en las últimas semanas por lo que está ocurriendo en la isla.
"Estamos increíblemente angustiados. Llevaba dos semanas sin dormir. Y no solo yo", dijo a Reuters esta pintora cubana que muestra una foto de su padre, residente en la isla, a quien no ve desde hace 17 años .
“Quiero ver a mi papá. Lo he visto por cámara —porque hoy en día existe todo eso de las videollamadas y demás—, pero a principios de 2009, todo era simplemente por teléfono. '¿Me oyes?'. 'No te oigo'. '¿Me oyes?'. Pero para abrazarlo de verdad, para estrecharlo entre mis brazos y darle un beso, han pasado ya diecisiete años”, apuntó.
Piloto comentó que su arte es una vía de escape y una forma de expresión marcada también por sus años de exilio en Miami.
“Creo que cada vez resulta más evidente que queremos libertad, porque somos capaces. Miren a otros países del mundo, miren todo lo que hemos logrado; queremos abrirnos al mundo. Pero el pueblo cubano necesita sentirse libre porque, a mi parecer, ya sabe que lo es”, aseveró.
La pintora cubana se pregunta si el mundo está sordo ante lo que pasa en su tierra. “¿Hasta cuándo vamos a permitir que otros sigan tomando decisiones por nosotros?”, agregó.
Piloto aclaró a Reuters que no fue Cuba quien la traicionó y la que la trató terriblemente. “El país no me traicionó. El gobierno me traicionó, el que está actualmente en el poder. Mi país es mi país. Seré cubana, y nací en Cuba, hasta el día en que muera”, afirmó.
Según Piloto, en su caso, “allá en mi país natal —donde nací—, me hicieron sentir tan terrible... simplemente tan terrible”.
Esta artista cubana contó además por qué cuando quiere evocar a su tierra, camina de un extremo al otro toda la Calle Ocho de Miami.
“Mientras camino, me recuerda a comida, el café... Pero no es solo eso; es la energía, esa energía que se puede sentir. Escucho música cubana por todas partes”, dijo.
Para ella, esa ciudad, en la que hoy crea su obra cubana, es ahora su tierra natal. “Hasta que Cuba sea libre, Miami será mi Cuba. Definitivamente lo es”, sentenció.
Foro