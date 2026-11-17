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Trabajadores de distintas ciudades de Venezuela acataron este lunes un paro nacional de 12 horas convocado por más de 120 organizaciones sindicales, gremiales y colegios profesionales, en rechazo a las condiciones salariales y laborales.

La jornada estuvo marcada por movilizaciones de trabajadores de los sectores educativo, sanitario e industrial, quienes denunciaron el deterioro de su poder adquisitivo, la insuficiencia de los salarios y el impacto de la crisis económica sobre sus condiciones de vida.

"No estamos sobreviviendo, estamos prácticamente en la indigencia", expresó una de las manifestantes durante las protestas.

En Caracas, Carlis Aponte reclamó salarios que permitan a los venezolanos cubrir sus necesidades básicas sin verse obligados a abandonar el país.

"Nosotros queremos tener un sueldo digno. Queremos vivir en Venezuela, no nos queremos ir fuera de Venezuela porque no tenemos cómo sostenernos en este país. Queremos que nos paguen con dignidad", manifestó.

La paralización reunió a trabajadores de distintos sectores que marcharon pacíficamente para exigir mejores remuneraciones, respeto a las contrataciones colectivas y mejoras en sus condiciones de trabajo.

Karina Faneste, docente que participó en la movilización, denunció que los trabajadores de la educación llevan cuatro años sin recibir aumentos salariales y cuestionó que las bonificaciones otorgadas por las autoridades no formen parte del salario.

"Que nos tomen en cuenta, porque tenemos cuatro años que no nos aumentan el salario. Y bono no es salario. Sabemos que no incide dentro de nuestras prestaciones sociales", señaló.

La educadora también advirtió sobre las consecuencias de esta situación para los trabajadores que se aproximan a la jubilación. "Es muy triste ver que tú entregues 25 o 30 años de servicio a un país y que cuando te jubilen no puedas tener una vejez digna", agregó.

Uno de los detonantes de la protesta fue el descontento por el pago de los aguinaldos, beneficio de fin de año cuyo monto fue rechazado por las organizaciones sindicales.

Edgar Machado, dirigente sindical del sector educativo, exigió al Ministerio de Educación respuestas a las demandas de los trabajadores y aseguró que continuarán las movilizaciones.

"Ya basta de tanta indolencia, ya basta de tanta injusticia. Nosotros vamos a seguir en la calle hasta que el Ministerio de Educación o el Estado entienda que nosotros somos trabajadores de primera y no de tercera clase", afirmó Machado.

Las movilizaciones se extendieron a varias ciudades del país, con concentraciones en las afueras de hospitales, escuelas, universidades y espacios vinculados a actividades industriales y mineras.

En Caracas, unidades antimotines de la Policía Nacional Bolivariana bloquearon el paso en puntos del recorrido de los manifestantes, mientras se reportaron despliegues de seguridad en las inmediaciones de centros hospitalarios. En el estado Zulia, al occidente de Venezuela, reportes de la jornada denunciaron que un funcionario policial desenfundó el arma que portaba frente a trabajadores que participaban en una manifestación callejera.

Los sindicatos sostienen que sus exigencias van más allá de los aumentos salariales e incluyen mejoras en las condiciones laborales, respeto a los beneficios contractuales y garantías para una jubilación digna. Los dirigentes gremiales advirtieron que podrían intensificar las manifestaciones si no reciben respuestas concretas de las autoridades interinas venezolanas.