Sindicatos y trabajadores acataron paro nacional por reclamos salariales en Venezuela
Más de 120 organizaciones sindicales y gremiales paralizaron labores durante 12 horas para exigir mejoras salariales. En Caracas, efectivos policiales bloquearon accesos cercanos a hospitales mientras trabajadores se movilizaban en distintas ciudades.
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