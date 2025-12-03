Estados Unidos excluye a Sudáfrica del G20 y redefine prioridades globales bajo su liderazgo

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos asumió el 1 de diciembre la presidencia rotativa del G20 y anunció un giro hacia prioridades centradas en crecimiento económico, desregulación y energía, además de confirmar que la Cumbre de Líderes de 2026 se celebrará en Miami.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la cita ofrecerá una oportunidad para resaltar “los valores de innovación, emprendimiento y perseverancia que hicieron grande a Estados Unidos”.

Rubio señaló en un comunicado que la reunión de 2026, coincidente con el 250.º aniversario del país, reunirá en Miami a las principales economías del mundo. “Mostraremos estos valores y más cuando celebremos la Cumbre de Líderes del G20 en diciembre de 2026 en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos: Miami”, indicó.

Según el Departamento de Estado, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump el G20 “volverá a centrarse en su misión principal de impulsar el crecimiento económico y la prosperidad”. El gobierno estadounidense trabajará sobre tres ejes: reducir cargas regulatorias, garantizar cadenas de suministro de energía asequibles y seguras, y promover tecnologías e innovación.

El secretario de Estado detalló que cuatro grupos de trabajo avanzarán en estas áreas mientras la economía global enfrenta “cambios impulsados por tecnologías como la Inteligencia Artificial”. Las primeras reuniones del Sherpa Track y Finance Track están previstas para el 15 y 16 de diciembre en Washington.

Estados Unidos también invitó a nuevos socios estratégicos, incluida Polonia. “El éxito de Polonia demuestra que centrarse en el futuro es un mejor camino que centrarse en las quejas”, apuntó.

Ruptura con Sudáfrica

El secretario de Estado anunció que el gobierno sudafricano no será invitado a ninguna de las reuniones del G20 durante la presidencia estadounidense. Rubio acusó a Pretoria de obstaculizar negociaciones, divulgar información confidencial y promover una agenda incompatible con los objetivos del foro.

“El gobierno sudafricano radical, liderado por el CNA, ha buscado convertir en chivos expiatorios a sus propios ciudadanos y a Estados Unidos”, dijo.

Asimismo agregó que, durante la presidencia sudafricana del G20, se impulsó “un ejercicio de rencor, división y agendas radicales”, centrado en “cambio climático, diversidad, inclusión y dependencia de la ayuda”, ignorando objeciones de Washington.

Las acciones de Sudáfrica “mancharon profundamente la reputación del G20”, declaró.

Aunque Estados Unidos excluye al gobierno del CNA, Rubio remarcó que Washington “apoya al pueblo sudafricano, pero no a su gobierno radical”. También señaló que cuando Sudáfrica “decida que ha tomado las decisiones difíciles necesarias para arreglar su sistema fallido”, podrá “reincorporarse a la familia de naciones prósperas y libres”.

La Casa Blanca confirmó que la Cumbre de Líderes del G20 se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en el Trump National Doral, en Miami. Según el Departamento de Estado, el evento servirá para mostrar el liderazgo estadounidense en un momento de cambios globales y conmemoraciones nacionales.