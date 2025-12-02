Estados Unidos asume la presidencia rotativa del G-20 

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos asumió desde el lunes 1 de diciembre la presidencia rotativa del G-20, el grupo compuesto por las 20 principales potencias económicas del mundo.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el G-20 volverá a centrarse en su misión principal de impulsar el crecimiento económico y la prosperidad para obtener resultados.

“Al impulsar estas reformas tan necesarias, priorizaremos tres temas fundamentales: impulsar la prosperidad económica mediante la limitación de las cargas regulatorias, facilitar cadenas de suministro de energía asequibles y seguras, y ser pioneros en nuevas tecnologías e innovaciones”, indica el texto.



El comunicado anunció que la Cumbre de Líderes del G20 correspondiente al 2026 se llevará a cabo en Miami, Florida, durante las celebraciones por el aniversario 250 de Estados Unidos.

El evento tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre del año próximo en el Trump National Doral, propiedad del anfitrión de la magna reunión de jefes de Estado y de gobierno.