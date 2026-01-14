"Hay mucha injusticia": Esposa de preso político sobre la situación en la cárcel de Agüica, Matanzas

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político José Antonio Pompa López permanece en el grupo de reos con estatus de pendiente en la prisión de Agüica, Matanzas, a pesar de haber sido sometido a juicio previamente.

Pompa López fue trasladado a dicho centro penitenciario en noviembre del pasado año.

Su esposa, Suarmy Hernández, lo visitó el lunes y declaró a Martí Noticias que una parte considerable de la población penal en la prisión matancera se encuentra desnutrida.

"No entiendo por qué, porque ya él fue sancionado", comentó.

"Hay mucha injusticia en el trato con los presos, la alimentación es pésima y se enferman y no los llevan ni al médico", señaló.

Hernández indicó que muchos de los presos en la cárcel de Agüica no tienen familiares que los visiten porque viven en otras provincias.

Pompa López fue condenado a 8 años de cárcel por "propaganda contra el orden constitucional" y "desórdenes públicos", según fiscalía por la difusión de contenido crítico en redes sociales.

Detenido en abril de 2024, pasó por el Combinado del Este en La Habana antes de ser trasladado en noviembre de 2025 a la prisión de Agüica, en Matanzas. Su familia denuncia que este traslado es un doble castigo, ya que busca aislarlo del lugar donde residen en la capital cubana.