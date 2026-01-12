Damas de Blanco siguen sus protestas en Cuba: Si quieren que paremos, "suelten a los presos políticos"

Getting your Trinity Audio player ready...

Las Damas de Blanco retomaron sus manifestaciones a favor de la liberación de los presos políticos este domingo en Cuba, y como en jornadas anteriores fueron reprimidas por las autoridades, con detenciones reportadas en varias provincias.

En la ciudad de Matanzas fueron detenidas antes de llegar a la iglesia las miembros de la organización Asunción Carrillo y Caridad Burunate; en Colón y Perico, Lázara León Cabrera y Sonia Álvarez Campillo, esposa del íder opositor en prisión Félix Navarro, y de la activista y también Dama de Blanco Saylí Navarro.

"Cuando me dirigía a la misa fui detenida por el carro patrullero de aquí de Perico. Me llevaron para la policía y allí me interrogó el oficial de la Seguridad del Estado llamado Ramón", dijo Álvarez Campillo a Martí Noticias tras ser liberada.

La Dama de Blanco fue sometida a un interrogatorio en el que el oficial amenazó e intentó persuadir a la opositora para que abandone su actividad política.



"Me dijo que ya yo tenía varias actas de advertencia, que podía ir a la prisión y que que yo me iba a hacer estando Félix preso y estando Saylí presa. Yo le dije que yo tenía más familia. Entonces me dijo que me quitara de eso, que ya yo estaba vieja. Yo le dije: más viejos están los del Comité Central", detalló Álvarez Campillo.



La Dama de Blanco, que ha denunciado en varias ocasiones ser víctima de la represalia de la Seguridad del Estado por denunciar las condiciones deplorables en que sobreviven en prisión sus seres queridos, fue también acusada de recibir "dinero para hacer contrarrevolución".

"Le dije: estás equivocado, yo no hago contrarrevolución. Yo no soy revolucionaria, yo no soy comunista, yo no hago contrarrevolución. Si no quieren que las Damas de Blanco sigan asistiendo a las iglesias, suelten a los presos políticos, que están injustamente ahí", afirmó.

En Santa Clara, provincia de Villa Clara, fueron detenidas las Damas de Blanco Yaima Perez López y Marvelis Gónzales. Ambas fueron conducidas a la unidad de la Policía de su localidad", denunció en redes sociales la miembro de esa organización María Cristina Labrada.

"Las Damas de Blanco continuamos abogando y exigiendo la libertad de hombres y mujeres presos por sus ideas políticas”, dijo en Facebook Labrada, quien informó además a Martí Noticias sobre la liberación este lunes, en la capital del país, de la líder del movimiento opositor femenino Berta Soler, y su esposo, el exprisionero político y activista Ángel Moya.

Ambos fueron detenidos el domingo al salir de la vivienda que sirve de sede a las Damas de Blanco, en Lawton, La Habana. Labrada dijo que, durante la detención, agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a Soler y Moya con ser sancionados y que los opositores no tienen comunicación en sus teléfonos celulares.



(Con reportes de Yolanda Huerga e Ivette Pacheco para Radio Martí)