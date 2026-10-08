“Es como si se burlaran de nosotros”: cubanos no pueden cumplir las medidas contra el brote digestivo

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Un brote de enfermedades digestivas y virus estomacales, caracterizado por síntomas como vómitos, diarreas y fiebres altas, afecta a la población en varias regiones de Cuba. La propagación se complica por la falta de agua potable, la escasez de medicamentos y los continuos cortes del servicio eléctrico.



El Ministerio de Salud Pública de Cuba advirtió recientemente en medios oficiales que los alimentos preparados no deben permanecer más de dos horas a temperatura ambiente para evitar la contaminación. Sin embargo, cumplir esta medida resulta inaccesible para la mayoría de las familias.

El doctor Eduardo Cardet, médico residente en Holguín, calificó de "absurda" la recomendación oficial debido a la gravedad de la crisis energética y la falta de condiciones mínimas de conservación.



"Es algo bastante absurdo recomendar eso en estos momentos, porque con dos o tres horas de electricidad al día, que a veces se prolonga por más de 24 horas, con el calor que hace, las condiciones son propicias para que los alimentos perecederos se deterioren", indicó el especialista.

Cardet explicó que la práctica habitual de guardar sobrantes de comida para no desaprovecharlos se convierte en un peligro grave en el contexto actual.



"Los cubanos tratamos de guardar todo ese resto de comida que se prepara para utilizarla posteriormente, para no desaprovecharla. Eso siempre ha sido una tónica y ahora, como no hay condiciones para conservarlo, se vuelve casi imposible de garantizar la inocuidad", explicó el doctor Cardet.



Además, el médico detalló que el deterioro ambiental e higiénico-sanitario multiplica los vectores de transmisión y la reemergencia de diversas patologías.



"Las condiciones higiénico-sanitarias en que está viviendo la inmensa mayoría de la población cubana contribuye de manera significativa a que todas estas enfermedades se transmitan. La acumulación de basureros recrea el ambiente propicio para la reemergencia de un grupo grande de enfermedades que se comportan casi de manera epidémica", señaló el doctor Cardet.



Ante el colapso de los servicios médicos y la falta de insumos de hidratación, el doctor Cardet alertó sobre las consecuencias mortales de estos cuadros digestivos y la necesidad de extremar la prevención individual.



"No hay sales de rehidratación, no hay los sueros necesarios para hidratar a una persona, que es la consecuencia más grave de las enfermedades diarreicas y de los vómitos. Una deshidratación puede llevar a la pérdida de la vida", advirtió el doctor Cardet.



"Estar consumiendo el agua, refrescos y alimentos en lugares que uno no conoce es muy peligroso. Es preferible inclusive a veces abstenerse de estar consumiendo alimentos por ahí cuando uno sale", recomendó el doctor Cardet.



En la capital, la población enfrenta el brote sin acceso a medicamentos ni servicios básicos continuos.



Ibisleybis Castellanos, residente de La Habana Vieja, cuestionó la viabilidad de las orientaciones del gobierno sobre la refrigeración de los alimentos.



"Es como si se burlaran de nosotros. Los que tienen esa cantidad de horas de refrigeración son los que tienen paneles solares, pero nosotros dependemos de la electricidad que nos ponen, que no son ni tres horas", afirmó.



Castellanos relató que, al acudir al médico por un cuadro de bronconeumonía, le indicaron buscar los fármacos en redes sociales ante la falta de insumos en las farmacias.



"Tienes que tomar amoxicilina, tienes que tomar azitromicina, tienes que tomar vitamina C... ¿Y la receta? Dicen: "¿Para qué tú quieres la receta? A buscar en Facebook o búscalo en las redes sociales, no hay ningún medicamento en la farmacia", relató Castellanos.



Por su parte, Yanaisy Curbelo, vecina del barrio de Santos Suárez, confirmó la dimensión de la enfermedad en su comunidad y la escasez de agua potable.



"Diarrea, una fiebre alta, dolor muscular, es horrible. Así está Santos Suárez. Yo lo pasé, estuve muy mal. De hecho, debe tomar bastante agua, y ni agua hay", confirmó Curbelo.

Curbelo señaló que los médicos relacionan estos síntomas con brotes de dengue o chikunguña, dejando a los enfermos sin tratamientos específicos ni insumos de recuperación.