Crisis del agua en Cuba agrava brotes de hepatitis y enfermedades virales

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La escasez de agua y el deterioro de las condiciones sanitarias en Cuba complican la higiene en los hogares y centros de salud, en medio de un aumento de casos de diarrea y hepatitis reconocido por las propias autoridades sanitarias.

En La Habana, los problemas de suministro obligan a vecinos a buscar agua fuera de sus viviendas, en ocasiones sin conocer su procedencia. Yuamilka Hechavarría, ama de casa, relató a la agencia Reuters que varios residentes del edificio donde vive han sufrido diarrea y enfrentan dificultades para mantener limpios sus hogares.

“No hay nadie en este edificio que no se haya enfermado”, dijo a Reuters Hechavarría, quien aseguró que todavía se recuperaba de un episodio de fiebre y diarrea.

“Aquí, debido a la escasez de agua, ya que no llega y no la suministran, la gente tiene que salir a la calle a buscar a algunos lugares donde sí llega y se la pueden proporcionar”, explicó.

Hechavarría expresó preocupación por los vecinos que consumen el agua sin hervirla.

“Algunos la hierven, pero otros no, y por eso ha habido tantos problemas con la hepatitis y otras enfermedades, porque la gente no sabe de dónde viene el agua”, agregó.

Recientemente la ministra de Salud Pública en Cuba, Carilda Peña, dijo que hay "muchos patógenos circulando, muchos microorganismos que causan estas enfermedades, las cuales están inevitablemente vinculadas a la situación ambiental que actualmente experimentamos en prácticamente todo el país, derivada de todas las limitaciones bien conocidas del sistema de saneamiento ambiental, el sistema de tratamiento de agua, la recolección de desechos y el tratamiento de aguas residuales".

"No se trata solo de virus, las bacterias también circulan de esta manera y han causado casos significativos de diarrea y hepatitis", agregó.

María Elena Parlado, una enfermera en la capital que trabaja en una clínica de su barrio, explicó que además de las montañas de basura en las calles, en el centro médico no hay agua ni para atender a los cubanos con los brotes virales que se propagan.

"Miren a nuestro alrededor", dijo a Reuters mientras mostraba la cantidad de basura acumulada por la calle junto un salidero de aguas residuales que corría por la acera.

"Entre un paciente y otro debería lavarme las manos, pero a veces no puedo", lamenta Parlado.

Tras semanas sin recibir de forma corriente el agua en sus hogares, más cubanos como Juan Laugart también residente en La Habana, se ven obligados a caminar cuadras cargando en carretillas con tanques que compran a vendedores ambulantes, o la que cogen de tuberías rotas o pipas.

La crisis con el suministro de agua en Cuba igualmente tiene otro rostro: no son pocos los cubanos a quienes les golpea el no tener el dinero para adquirir un tanque donde almacenarla o comprar una pipa para abastecerse.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que unos 3,5 millones de cubanos sufren hoy escasez de agua, una problemática para la que el régimen no ofrece una salida real y definitiva tras más de seis décadas en el poder.

El pasado 4 de septiembre, la embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta sanitaria por el incremento de enfermedades diarreicas en Cuba por el agravamiento de la crisis con el suministro de agua y los largos apagones.