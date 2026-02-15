Ernesto Díaz Rodríguez: testimonio de un plantado, poeta y héroe

Getting your Trinity Audio player ready...

La historia de Cuba está marcada por figuras que han sido capaces de desafiar la represión y mantenerse firmes en la defensa de la libertad; entre ellas, Ernesto Díaz Rodríguez se destaca como uno de los grandes luchadores por la dignidad y los derechos humanos, quien, tras ser encarcelado por más de 22 años en las prisiones de la dictadura comunista, dejó un testimonio invaluable en sus libros.

El joven pescador de Cojímar se hizo luchador junto a su padre, después cayó preso, se hizo "plantado", y devino poeta y narrador.

El término “plantado” no es sólo una palabra: es una postura, un acto de rebeldía y de firmeza ante el intento de quebrar el espíritu de quienes se oponen al régimen. Los presos plantados en Cuba son aquellos que se negaron rotundamente a aceptar las reglas impuestas por los carceleros, rechazando la reeducación y la humillación, enfrentando torturas, aislamiento y condiciones inhumanas, pero nunca doblegando su dignidad.

En su libro de testimonio "La lucha por la libertad", Ernesto Díaz Rodríguez narra no sólo sus vivencias personales dentro de las ergástulas castristas, sino también la lucha colectiva por la libertad. El relato va mucho más allá de la mera crónica carcelaria: es un documento de denuncia, memoria y esperanza. El autor describe la brutalidad sistemática, las largas noches de soledad, el sufrimiento físico y emocional, así como los pequeños actos de solidaridad entre los presos.

Su obra está impregnada de resistencia y coraje, pero también de una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de sobrevivir en circunstancias extremas. Díaz Rodríguez no escribe desde el odio, sino desde la convicción de que la verdad y el testimonio son armas poderosas contra la opresión.

La dictadura comunista en Cuba instauró un sistema de represión contra quienes se atrevieran a cuestionar su poder. Miles de personas fueron encarceladas por motivos políticos; la categoría de “plantado” fue especialmente significativa porque representaba la voluntad de no someterse, de preservar la identidad y los valores propios frente al intento de anulación.

Durante más de dos décadas, Ernesto Díaz Rodríguez vivió el rigor de las torturas de los represores y verdugos en celdas de castigo, mediante trabajos forzados, ceremonias de degradación y la constante vigilancia. Sin embargo, su testimonio recoge también los momentos de luz, el humor como resistencia y la fe en la justicia que nunca abandonó.

El libro de Ernesto Díaz Rodríguez y su obra se han convertido en referencia para quienes buscan entender la historia de la disidencia cubana, así como para las personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo. Su narrativa, honesta y desgarradora, invita a la reflexión sobre el sacrificio y la esperanza, sobre la importancia de la memoria y la necesidad de contar las historias silenciadas.

El testimonio de este gran hombre, Ernesto Díaz Rodríguez, amigo, hermano, es mucho más que una denuncia: es un canto a la libertad y una invitación a la resistencia pacífica contra la injusticia. Sus libros permanecen como prueba viva del coraje humano y del poder que tiene la verdad, aún cuando se escribe desde el encierro y la adversidad.