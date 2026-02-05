SUNDAY “Apuntes de una vida”: el legado de Lincoln Díaz-Balart

Getting your Trinity Audio player ready...

El Instituto La Rosa Blanca ha dado a conocer recientemente una obra de gran relevancia histórica y política: "Apuntes de una vida", el libro póstumo del congresista cubanoamericano Lincoln Díaz-Balart.

Esta publicación rinde homenaje a una figura clave del exilio cubano en Estados Unidos, y también ofrece una mirada íntima y reflexiva sobre los desafíos, convicciones y aspiraciones que guiaron la trayectoria de Díaz-Balart, su vida contada por él mismo.

Nacido en La Habana y exiliado siendo apenas un niño, Lincoln Díaz-Balart se convirtió en una voz influyente para la causa democrática cubana desde el Congreso de los Estados Unidos. Su existencia estuvo marcada por el compromiso constante con los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos, tanto para Cuba como para toda Iberoamérica.

El libro, cuidadosamente editado y presentado por el Instituto La Rosa Blanca, recopila los recuerdos, reflexiones y documentos personales del congresista. A lo largo de sus páginas, Díaz-Balart narra episodios de su infancia en Cuba, la complejidad del exilio, y el proceso de adaptación en un nuevo país. Su relato es honesto y emotivo, invitando al lector a comprender el peso de lo vivido y el impulso de la esperanza.

Además de la dimensión personal, "Apuntes de una vida" explora los hitos políticos de Díaz-Balart, desde sus primeras incursiones en la vida pública hasta los momentos decisivos en el Congreso. El autor describe con detalle su trabajo legislativo, el apoyo a la Ley de Ajuste Cubano, entre otras leyes decisivas, y su lucha incansable por la libertad de los presos políticos en la isla.

Con esta publicación, el Instituto La Rosa Blanca reafirma su misión de preservar la memoria de los luchadores por la democracia cubana. La edición póstuma de "Apuntes de una vida" destaca la importancia de recordar y enseñar las historias de aquellos que dedicaron su vida a la causa de la libertad.

La obra de Díaz-Balart adquiere una vigencia especial en tiempos donde la defensa de los derechos humanos y la democracia sigue siendo una necesidad urgente. Sus palabras invitan a la reflexión sobre el papel del exilio, la identidad y la responsabilidad cívica, resonando tanto en las nuevas generaciones de cubanoamericanos como en todos aquellos que valoran la libertad y la justicia.

"Apuntes de una vida" es mucho más que una autobiografía; es el testimonio de una vida dedicada a la causa de la libertad, la democracia y la justicia. El Instituto La Rosa Blanca brinda al público una obra esencial para comprender el legado y su vigencia hoy más que nunca de Lincoln Díaz-Balart y para inspirar a quienes continúan luchando por un futuro mejor para Cuba y el mundo.