“Tan adorables”: Hollywood de los años 50, según Oriana Fallaci

Oriana Fallaci, reconocida periodista y escritora italiana, fue y es célebre por su estilo incisivo, su mirada aguda y su capacidad para retratar con honestidad y profundidad los ambientes más diversos. En su libro “Tan Adorables”, Fallaci recopiló una serie de artículos y reportajes que realizó durante su estancia en Hollywood en los años 50, una época dorada para la industria cinematográfica estadounidense y para el glamour que rodeaba a sus estrellas.

La década de los 50 fue un periodo de esplendor y transformación para Hollywood. El sistema de estudios aún predominaba, las grandes productoras dictaban el ritmo y el estilo de las películas, y las estrellas eran moldeadas para encarnar sueños y fantasías en la pantalla y fuera de ella. En este ambiente, Oriana Fallaci llegó como corresponsal, con la intención de descubrir y mostrar la verdadera cara de la meca del cine, y sobre todo con la misión de entrevistar a Marilyn Monroe.

En los textos recopilados en “Tan Adorables”, Fallaci se mueve entre la fascinación y el escepticismo. Su prosa es elegante y punzante, y nunca se deja seducir completamente por el brillo superficial de Hollywood. A través de sus reportajes, la autora desmitifica la imagen idealizada de las estrellas y revela sus vulnerabilidades, contradicciones y la presión constante que sufren bajo la mirada pública.

Uno de los puntos más destacados del libro es el enfoque humano y detallado que Fallaci da a las celebridades de la época. Sus artículos incluyen entrevistas y encuentros con figuras emblemáticas como Sofía Loren, Elizabeth Taylor, Rock Hudson y Frank Sinatra, entre otros. Lejos de limitarse a la superficie, la periodista busca entender sus motivaciones, miedos y sueños, mostrando que detrás de cada ídolo hay una persona compleja y sensible.



Para Fallaci, la distancia cultural entre Italia y Estados Unidos le permite observar el fenómeno hollywoodense con perspectiva y cierto desapego. Sus textos adoptan a veces un tono irónico, reflejando el choque de valores y costumbres entre las dos sociedades. A través de sus comparaciones, el lector puede entender mejor la fascinación que el cine norteamericano ejercía sobre Europa y, al mismo tiempo, las contradicciones inherentes a ese sueño americano tras la postguerra.

El libro de Oriana Fallaci es un documento periodístico sobre el Hollywood de los años 50 y una reflexión sobre la fama, la identidad y el poder de la imagen en la sociedad contemporánea. Sus artículos y reportajes permanecen vigentes, invitando a los lectores a mirar más allá del brillo y descubrir la humanidad de quienes construyeron el mito de Hollywood.

“Tan Adorables” es una obra magnífica, imprescindible para quienes desean conocer la historia del cine y la cultura popular desde una perspectiva crítica y sensible. Oriana Fallaci logra conjugar el rigor periodístico con la pasión por la verdad y la belleza, ofreciendo una visión única de una época irrepetible y de los personajes que la hicieron inolvidable.

El libro inspiró una serie televisiva producida exitosamente por la RAI titulada “Miss Fallaci”.