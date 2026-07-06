Enfermeras cubanas regresarán a Jamaica fuera de la explotación laboral del régimen

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Unas 50 enfermeras cubanas volverán a Jamaica a trabajar, pero no bajo las condiciones de explotación laboral de las brigadas médicas del régimen: ahora bajo contratos individuales, según informó este 3 de julio el ministro de Salud de ese país, Chris Tufton, a la televisora local TVJ News.

De acuerdo con las declaraciones del titular jamaiquino de Salud, no debería pasar mucho tiempo antes de que las enfermeras cubanas regresen a esa isla caribeña para reforzar el personal de los centros de salud pública que enfrentan una severa escasez de fuerza la laboral.

María Werlau, directora ejecutiva de la organización Archivo Cuba, recordó en entrevista para Martí Noticias que esto ocurre después de que el gobierno jamaicano suspendiera en marzo de este año su acuerdo médico con La Haban tras el anuncio de sanciones de la Administración Trump a países que cooperarán con la explotación laboral que representan esas brigadas médicas del régimen de La Habana.

“¿Qué pasó? Que, en marzo, los coordinadores de la brigada cubana anunciaron, de un día para otro, que dejaran de trabajar, que no fuera más al trabajo y que la misión se retiraba. Entonces Jamaica se apresuró a ofrecer contratación directa”, explicó Werlau.

Según el ministro de Salud de Jamaica, cuando en marzo terminó el acuerdo de cooperación médica con el régimen de La Habana, la brigada cubana tenía en ese momento 278 integrantes, pero que más de 40 de ellos no regresaron a Cuba y Kingston le ofreció contratos individuales.

“Tengo entendido que son como 50 los que se quedaron y Jamaica les brindó esa contratación directa, a la par de personas que están trabajando en puestos equivalentes”, dijo la directora ejecutiva de Archivo Cuba.

Tomando como referencia el anuncio del Tufton, entonces, sería ya unos 100 los profesionales de la salud de Cuba que trabajarían en Jamaica bajo contratos directos. Werlau comentó a Martí Noticias que los que más se habrían quedado en ese momento en Jamaica eran profesionales de Oftalmología.

“La misión de Oftalmología entiendo que fue la que más se quedó en por ciento. No todos son enfermeros”, explicó.

La líder de Archivo Cuba destacó lo que ha pasado en Jamaica, como en otros países caribeños como Guyana y Granada, en cuanto al rol de los diplomáticos y coordinadores de las brigadas médicas cubanas en esas naciones cuando se les ofrece, a los profesionales de la salud de la isla, la opción de contratos laborales directos.

“La misión, el embajador, el coordinador entran en una campaña de amenazas para que la gente no firme los contratos directos y se regresen a Cuba. Entonces, se crea una situación incómoda pero que se disipa porque Cuba ya tiene que aceptar que Jamaica es un país soberano y aceptar su decisión”, apuntó Werlau.

En julio de 2025, Archivo Cuba publicó un detallado informe sobre la brigada médica cubana en Jamaica. “Una cosa muy preocupante y que me molesta muchísimo es que hay una misión educativa en Jamaica, de larga data y nosotros tenemos una sección de ese informe dedicada a esa misión porque también cumple una labor muy fuerte de propaganda a favor de la dictadura cubana y que los integrantes de esa misión pasan las mismas circunstancias que las brigadas médicas”, aseguró Werlau.