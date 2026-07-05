Díaz-Balart: Estamos impidiendo que el régimen cubano trafique con los médicos

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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart afirmó que la ley de su autoría que busca frenar el tráfico de médicos cubanos por parte del régimen cubano ya está llevando a varios países a revisar o cancelar sus acuerdos con La Habana.

La normativa "sanciona a los países cómplices del tráfico de médicos cubanos a través de las misiones médicas del régimen de Castro en el extranjero. Se prevé que la Cámara de Representantes vote próximamente la misma ley para el año fiscal 2027", explicó el republicano en un artículo de opinión publicado en Fox News este domingo.

El republicano por Florida indicó que el programa de misiones médicas genera al gobierno de la isla entre 4.000 y 8.000 millones de dólares anuales, mientras las autoridades cubanas retienen entre el 75% y el 95% del dinero pagado por sus servicios.

El congresista citó reportes del Departamento de Estado que acusan a La Habana de confiscar pasaportes, mantener a familiares en la isla como mecanismo de presión, vigilar a los médicos mediante supervisores y castigar a sus allegados si desertan. Desde 2020, Washington ha descrito esas prácticas como “trata de personas” o “trabajo forzoso”, recordó.

La nueva disposición de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026 apunta a los países que pagan a la dictadura autoritaria por estos trabajadores sanitarios explotados.

"El Departamento de Estado debe ahora elaborar una lista con todos los países o grupos que pagan por este personal y notificarles que figuran en ella. Si un país permanece en la lista durante dos años consecutivos, pierde toda la ayuda exterior estadounidense. A los funcionarios extranjeros implicados se les puede prohibir la entrada a Estados Unidos, y sus finanzas y propiedades en el país también pueden ser congeladas", apuntó.

Díaz-Balart dijo que Guatemala, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Paraguay y Honduras están reduciendo o eliminando el uso de médicos cubanos. También señaló que Bahamas ha optado por pagar directamente a los profesionales, en lugar de hacerlo al gobierno cubano.

El legislador afirmó que la ley busca “proteger a los médicos cubanos de la explotación y el abuso” y cortar una fuente de financiamiento clave para el gobierno de la isla.