Encargado de Negocios de EEUU en Cuba recorre Villa Clara y dialoga con cubanos de a pie

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El encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó este fin de semana la provincia de Villa Clara, donde tuvo nuevamente la oportunidad de conversar con cubanos de a pie, una campaña que el jefe de la misión diplomática estadounidense ha pririzado desde los primeros días de su trabajo en la isla.

En la capital villaclareña, Hammer se sentó a charlar con niños y adolescentes del barrio La Chirusa. El encuentro quedó para el recuerdo en una fotografía que comparte este lunes la Embajada de Washington en La Habana en sus redes sociales.

“Hablando con los chicos del barrio La Chirusa en Santa Clara me dijeron que prefieren el fútbol a la pelota. Es así en Cuba hoy que el fútbol es más popular? Seguro que con los que estaban viendo un partido en Quintín Banderas dirían la pelota", escribió Hammer en el post, en referencia a su visita a un campo de béisbol en esa localidad del municipio Corralillo.

"Excelente trabajo Mike, los Estados Unidos cada vez más cerca del pueblo cubano, y muy pronto nuestra unión será mucho mayor, una vez nos libremos de la dictadura comunista", comentó un usuario en X.

Antes, en Quemado de Güines, Hammer visitó a vecinos del barrio La Cotorra, entre ellos algunos que recibieron la ayuda humanitaria que el gobierno estadounidense distribuye entre personas necesitadas a lo largo de todo el país.

"Caritas está haciendo una labor espectacular con el difícil trabajo de llegar a los más vulnerables", escribió el diplomático en otro post en redes.

El encargado de Negocios de EEUU en su embajada en La Habana tuvo una agenda llena en su recorrido por Villa Clara, adonde acudió para supervisar la distribución de esa asistencia humanitaria, valorada en 100 millones de dólares,que la Administración del presidente Donald Trump ha hecho llegar a los cubanos.

Hammer se reunió en Santa Clara con Monseñor Arturo González Armador, la Directora de Caritas, Vanessa Hernández y voluntarios que entregan la ayuda en esa provincia del centro de la isla. En Quemado de Güines, visitó junto a su esposa Margret y el equipo de la Embajada la parroquia del Padre Andy, donde se almacenan los kits de alimentos e higiene, entre otros productos, que se entregará a los beneficiarios en los próximos días.

En su recorrido, también se reunió con el exprisionero político Andy García Lorenzo. "Se mostró muy preocupado por la situación extrema en que se encuentran los ciudadanos cubanos de a pie", señaló en un post en su cuenta de Facebook el joven manifestante del 11J.

La semana pasada, Hammer acudió al Congreso estadounidense, en Washington D.C., para informar sobre la situación en Cuba y los esfuerzos de la Administración Trump para apoyar al pueblo cubano, según comunicó la Embajada de EEUU en La Habana.