Mike Hammer se reúne con expreso político cubano Andy García Lorenzo

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El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro en Villa Clara con el expreso político cubano Andy García Lorenzo, según informó el activista en una publicación en su perfil de Facebook.

“El 11 de septiembre tuve el placer de participar en un encuentro con el embajador Mike Hammer y su equipo de trabajo. Se mostró muy preocupado por la situación extrema en que se encuentran los ciudadanos cubanos de a pie”, dijo García Lorenzo en su publicación.

El activista cubano recordó que el encuentro con Hammer fue posible en medio de la visita que hace el diplomático estadounidense a Villa Clara para observar cómo marcha la distribución de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a los más necesitados en Cuba.

“Por estos días, aquí en Villa Clara, supervisa el proceso de entrega de la ayuda humanitaria que llegó a Santa Clara”, afirmó el expreso político cubano en su publicación que acompañó con varias fotos de su encuentro con el jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla.

La reunión de Hammer con García Lorenzo ocurre pocas semanas después de que el pasado 31 de agosto, el expreso político cubano fuera liberado tras más de 20 horas de permanecer detenido en una unidad policial de Santa Clara, acusado de “desorden público” tras sacar su teléfono para grabar un incidente en la calle.

García Lorenzo había sido detenido el domingo 30 de agosto a pocas cuadras de su residencia y trasladado a la Tercera Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Santa Clara.

Horas antes de conocerse su liberación, su hermana Roxana Lorenzo aseguró que Andy no estaba en una protesta cuando fue arrestado. “Mi hermano NO estaba en ninguna manifestación, simplemente sacó su teléfono para grabar algo en la calle”, escribió.

El régimen excarceló a Andy García Lorenzo a mediados de 2025 tras completar una condena de cuatro años de privación de libertad, sustituida en su tramo final por trabajo correccional con internamiento.