Mike Hammer visita Villa Clara para supervisar entrega de ayuda humanitaria

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Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó este domingo la provincia de Villa Clara para conocer el estado de la distribución de la ayuda humanitaria enviada por la Administración Trump para los más necesitados en la la isla a través de Cáritas, según informó la misión diplomática estadounidense en una publicación en la red social X.

Hammer se reunió en Santa Clara con Monseñor Arturo González Armador, la Directora de Caritas, Vanessa Hernández y voluntarios que entregan esta ayuda humanitaria en la provincia de Villa Clara.

En el sitio digital de Cáritas Cuba, la Oficina de Prensa del Obispado en Santa Clara y Equipo de Comunicación de Cáritas Diocesana publicaron el 12 de septiembre un reportaje con varias fotos de la zona norte de la Diócesis de Santa Clara sobre la entrega de esta ayuda humanitaria de Estados Unidos a los cubanos.

“Un intenso fin de semana está viviendo en la zona norte de la Diócesis de Santa Clara el grupo de voluntarios de Cáritas, acompañado por el párroco del lugar, el padre Andy Acosta, las religiosas que atienden a estas distantes comunidades y el equipo Diocesano de Cáritas Santa Clara”, afirma la publicación.

De acuerdo con el reporte, quienes reciben esta ayuda del gobierno norteamericano, sufren una crítica situación en estos momentos en la isla.

“La dura realidad en la que viven muchos de los beneficiados con la ayuda proveniente del gobierno norteamericano contrasta con la sincera acogida que brindan a los que llegan a sus humildes hogares”, señala la nota.

El reporte destacó también el agradecimiento de las familias cubanas en Santa Clara que actualmente están recibiendo la ayuda humanitaria enviada por la Administración Trump.

“Saben que lo recibido no será suficiente para cubrir por largo tiempo sus necesidades pero agradecen de corazón a todos los que han hecho posible este envío de alimentos y productos de aseo”, indicó la publicación.

En la red social Facebook, Cáritas Santa Clara informó de la entrega de la ayuda a familias de la comunidad de Sevilla, ubicado a 2 km al sur de Quemado de Güines.

“Recibieron este sábado 12 de septiembre los módulos de ayuda suministrados por el gobierno de los Estados Unidos. Las familias habían sido previamente visitadas y seleccionadas por voluntarios de Cáritas de la parroquia La Purísima Concepción”, aseguró Cáritas Santa Clara.

En su publicación, la organización no gubernamental resaltó además que quienes entregan esta ayuda son jóvenes que no van a Iglesia.

“Esta distribución tiene la particularidad de ser entregada por jóvenes del pueblo de Quemado de Güines que no asisten a la Iglesia y desearon unirse a esta obra caritativa, acompañados por miembros de Cáritas”, señaló la publicación.