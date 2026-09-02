EEUU coordina con ministerio cristiano entrega de ayuda humanitaria en Cuba

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El Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Roy Perrin, se unió con el fundador de Hands and Feet of Jesus, Steven Wissinger, y pastores locales en la isla para entregar ayuda humanitaria directamente a las familias cubanas.

La sede diplomática dijo que esta "acción conjunta lleva alimentos y medicinas sin intermediarios ni trabas estatales".

Steven Wissinger, al frente de "Las manos y los pies de Jesucristo", visitó Cuba por primera vez en 2020 y desde entonces, ha regresado regularmente para servir junto a líderes de iglesias cubanas, apoyar iniciativas ministeriales locales, brindar ayuda humanitaria y ayudar a capacitar a los creyentes mediante el discipulado y la formación pastoral, según refiere la página de su ministerio cristiano.





Esta misma semana, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar la situación en la isla y los esfuerzos de Washington por canalizar los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria.

Washington ha señalado que los recursos son distribuidos mediante organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Catholic Relief Services y Cáritas Cuba, con el propósito de que la asistencia llegue directamente a la población y no sea administrada por el régimen de La Habana.

El Departamento de Estado ha indicado que los cargamentos forman parte de una operación humanitaria más amplia financiada por Washington para atender a sectores vulnerables dentro de Cuba mediante canales ajenos al gobierno de La Habana.